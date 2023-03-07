《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》全國人大舉行第二次全體會議，十三屆全國

人大委員長栗戰書發表任內最後一份工作報告。栗戰書在全體會議上表示，中共十八大以來，面

對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的風險挑戰，以習近平為核心的中央團結帶領全黨全國各族人

民，採取一系列戰略性舉措，推進一系列變革性實踐，實現一系列突破性進展，取得一系列標誌

性成果，推動國家邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

在回顧香港工作時，栗戰書表示，扭轉香港在國家安全領域長期不設防的嚴峻局面。對香港

國安法有關條款作出解釋進一步明確香港國安委和行政長官在處理國家安全問題上的地位和職責

。此外，十三屆全國人大四次會議根據憲法通過關於完善香港特別行政區選舉制度的決定，常委

會根據大會授權修訂香港基本法附件一和附件二完善行政長官和立法會兩個產生辦法作出關於香

港特別行政區立法會議員資格問題的決定等形成一套有效的民主選舉制度。為推動香港進入由亂

到治走向由治及興的新階段、保持香港澳門長期繁榮穩定提供了有力法治保障。

習近平等黨和國家領導人出席大會，十三屆全國政協副主席梁振英、夏寶龍等列席。大會由

身兼秘書長的中共中央政治局委員李鴻忠主持。

