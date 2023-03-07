《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》十四屆全國人大一次會議下午在人民大會堂

舉行第二次全體會議。十三屆全國人大委員長栗戰書作任內最後一次工作報告，他回顧工作時表

示，將維護國家安全放在立法工作的重要位置，制定反有組織犯罪法、修改反恐布主義法等。另

外，加強涉外領域立法，制定反外國制裁法等，健全完善反制裁、反干涉的法律制度，為維護國

家和人民利益提供法律保障。



＊已加強涉外領域立法，制訂反外國制裁法＊



栗戰書表示，已加快國家安全領域立法，制訂生物安全法、數據安全法、修改反恐怖主義法

、國家情報法、審議反間諜法修訂草案等；亦已加強涉外領域立法，制訂反外國制裁法、出口管

制法、審議對外關係法草案，健康完善反制裁、反干涉、反「長臂管轄」的法律制度，為維護國

家和人民利益提供法律保障。

栗戰書又指，人大對外工作的首要任務，是聚焦國家外交總體布局，推動落實國家元首之間

達成的重要共識，確保完成中央交付的重大外交任務，為國家發展爭取良好國際環境，為維護國

家利益，贏得更多友華人士；在國家需要時，要毫不猶豫站到一線，進行法律、政治、外交鬥爭

，捍衛國家主權、安全和發展利益。

