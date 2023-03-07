《經濟通通訊社７日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９４﹒５４億元，買盤超賣盤，流入２５﹒４６億元，佔每日額度４﹒９％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２１﹒２６億元，賣盤超買盤，流走
１﹒２６億元，佔每日額度０﹒３％。
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
07/03/2023 16:33
《滬港通》北上全日流入２５﹒５億，南下全日流走１﹒３億
《經濟通通訊社７日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘４９４﹒５４億元，買盤超賣盤，流入２５﹒４６億元，佔每日額度４﹒９％。
南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４２１﹒２６億元，賣盤超買盤，流走
１﹒２６億元，佔每日額度０﹒３％。
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
上一篇新聞︰07/03/2023 16:33 《深港通》北上全日流走１０﹒１億，南下全日流入１３﹒６億
07/03/2023 16:39 《行業數據》乘聯會料２月新能源車零售增５９％，乘用車增９％
07/03/2023 16:38 【兩會焦點】最高法：懲治分裂國家分子，堅定不移反制非法制裁
07/03/2023 16:36 《中國要聞》福布斯中國傑出商界女性，王來春登頂，孟晚舟排第四
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰