《神州經脈》受全球經濟放緩、與主要貿易夥伴主動進行供應鏈調整等因素影響，中國首２

月進出口數據雙雙下降，其中出口雖下降６﹒８％，但仍好於預期；進口下降１０﹒２％，大幅

遜於預期；貿易順差１１６８﹒８億美元，高於預期的８１８億美元，擴大６﹒８％。分析指，

進口降幅大，凸顯國內需求不旺的現狀。

在貿易數據整體偏弱之下，兩會提出的政策力度又不溫不火，三大指數今日集體走低。滬指

全日收跌１﹒１１％，失守三千三關口。深指收跌１﹒９８％。創業板指數收跌１﹒９７％。兩

市全日成交額為９３２６億元（人民幣．下同），相比前一交易日少１﹒９２％。而陸股通淨流

出１﹒８８億元，結束連續四個交易日淨流入。

在資本市場資金流出下，人民幣也走低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報

６﹒９２６８，較上個交易日４時３０分收盤價跌７４點子，兩連跌，創自２月２８日以來一周

新低。全日在６﹒９２１５至６﹒９４４０之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１９８

點子，報６﹒９３１２。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院《機構改革方案》內容出爐，國務委員兼國務院秘書長肖捷今日介紹共十三項改革

，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。中國證券監督管理

委員會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構。調整中國人民銀行大區分行體制，按照行

政區設立分支機構。重新組建科學技術部。組建國家數據局，將接手網信辦、發改委部分職能；

負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字

經濟、數字社會規劃和建設等。



２﹒ 中國海關公布，以人民幣計價，中國１－２月對美國出口４９４１﹒１億元，同比下降

１５﹒２％、進口２０８８﹒７億元，增長２﹒８％，貿易順差２８５２﹒４億元，收窄

２４﹒９％。美國為中國第三大貿易夥伴，首２月與美國貿易總值為７０２９﹒８億元，下降

１０﹒６％。今年１－２月，民營企業進出口３﹒１６萬億元，增長５﹒３％，佔外貿總值的

５１﹒２％，外商投資企業進出口１﹒９５萬億元，下降１２﹒２％，佔外貿總值３１﹒６％。



３﹒ 國家主席習近平６日看望參加全國政協會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。他在

聽取委員的意見後表示，黨中央始終把民營企業和民營企業家當作自己人。要引導民企和民營企

業家正確理解黨中央方針政策，增強信心、輕裝上陣、大膽發展，實現民營經濟健康發展、高質

量發展。他還強調要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，

依法維護民營企業產權和企業家權益。



４﹒ 十四屆全國人大一次會議今日上午舉行記者會，是秦剛於去年底獲任命為外交部長後首次

出席兩會記者會。對於中美關係，秦剛表示，美方的所謂「競爭」，就是全方位遏制打壓，就是

你死我活的零和博弈。他指，美方所謂要給中美關係「加裝護欄」「不衝突」，實際上就是要中

國打不還手，罵不還口，但這辦不到。對於台灣問題，秦剛特別拿出《中華人民共和國憲法》讀

出序言中兩句話：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台

灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。」他稱台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。



５﹒ 秦剛又回應，所謂的戰狼外交是一個話語陷阱，製造這個話語陷阱的人，要麼不懂中國和

中國外交，要麼無視事實，別有用心。當豺狼當道、餓狼來襲時，中國的外交官必須與狼共舞、

保家衛國。



６﹒ 全國人大舉行第二次全體會議，十三屆全國人大委員長栗戰書發表任內最後一份工作報告

。栗戰書對今後一年的工作作出了預安排，提出要做好憲法實施和立法工作。維護憲法和基本法

確定的特別行政區憲制秩序。堅持一個中國原則和「九二共識」，堅定不移推進祖國統一大業。

統籌安排未來五年立法工作。



７﹒ 「新興市場之父」麥樸思早前公開表示「無法將資金移出中國」引發市場關注，中國外匯

局出面回應稱，相關業務屬於銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。中國資金跨境匯出

入政策沒有任何變化。匯豐中國亦回應稱，無法就客戶的情況發表評論，但需要澄清的是，該行

未收到來自中國監管部門關於限制資金匯出的任何要求，也未獲悉中國政府在跨境資金匯出方面

近期有任何政策變化。不過，麥樸思最新回覆本港媒體查詢時稱，「我看來問題已解決」，但不

願透露詳情。



８﹒ 國家外匯管理局公布，截至２０２３年２月末，外匯儲備規模為３１３３２億美元，較１

月末下降５１３億美元，降幅為１﹒６１％，結束連續四個月增加。此外，人民銀行連續第四個

月增持黃金。２月末黃金儲備升至６５９２萬盎司，環比增加８０萬盎司。（ｌｃ）

