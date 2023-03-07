《鍾之日記》３月７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場關注今明兩晚聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會講話，隔晚美股抽高後升幅大縮，加上

中國首２月進口則遠遜於預期。香江魚缸反覆向下，收市跌近７０點。

恒指高開３點，報２０６０６，曾倒跌６６點，低見２０５３６之後止跌，恒指最多升

４０２點，高見２１００５，但未能企穩５０天線（現處２０９３９）。午後掉頭回落，更跌穿

上午低位（２０５３６點），最終收報２０５３４，跌６８點或跌０﹒３３％，主板成交

１２７７﹒１１億元。國企指數報６９１２，跌２５點或跌０﹒３６％。恒生科技指數報

４１２２，跌５４點或跌１﹒３１％。

受全球經濟放緩、與主要貿易夥伴主動進行供應鏈調整等因素影響，中國首２月，按美元計

價，進出口均下跌，其中，出口下降６﹒８％，好於預期的下跌９﹒４％；進口下降１０﹒２％

，遠遜於預期的跌５﹒５％；貿易順差１１６８﹒８億美元，高於預期的８１８億美元，擴大

６﹒８％。分析指，進口降幅大，凸顯國內需求不旺的現狀。



＊滬指失守３３００關＊



祖國股市低開隨後走勢分化，「中字頭」央企等權重股帶動滬綜指早盤衝高，可惜進出口數

字不理想，加上軍工、通訊、衛星導航板塊走低，拖累滬綜指下午再次倒跌，全日收跌

１﹒１１％，報３２８５﹒１０點，失守三千三關口。深成指數更大跌１﹒９８％。創業板指數

收跌１﹒９７％。

兩市全日成交額為９３２６億元人民幣，相比前一交易日少１﹒９２％。而陸股通淨流出

１﹒８８億元人民幣，結束連續四個交易日淨流入。

暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝稱，３月Ａ股有望迎來「兩會行情」，前期經濟復甦的

預期部分兌現後，市場將更關注經濟修復的持續性和高度。上交所總經理稱促央企估值合理回歸

，預計後市整體將呈現震盪上行之勢。



＊石油股獲力捧，中海油ＡＨ股創歷史高＊



市場憧憬原油需求趨向強勁，加上業界人士預料美國頁岩油產能將在５、６年後見頂，國際

油價周一（６日）從早盤跌勢中反彈，連升日數延伸至５天，紐約油價重越每桶８０美元關。紐

約期油收市升０﹒９８％，每桶報７９﹒６８美元，日內一度滑落１﹒７１％，低見７８﹒３２

美元。倫敦布蘭特期油收市升０﹒４１％，每桶報８６﹒１８美元，是２月１６日以來最高位。

石油股今日愈升愈有，尤以中海油（００８８３）（滬：６００９３８）走勢最強，ＡＨ股

雙雙破頂，Ｈ股升３﹒３％，報１２﹒３８元，Ａ股則漲５﹒９％，報１８﹒２１元人民幣。中

石油（００８５７）及中石化（００３８６）股價漲約４％，同創逾四年新高。

花旗報告稱，中海油田服務（０２８８３）股價由１月中旬高位已累挫１５％，料與市場憂

慮其因鑽井平台改造成本較高，令首季業績或出現下滑有關，惟該行認為市場過於多憂慮。花旗

表示，該股在估值上升周期具吸引力，維持「買入」評級，目標價１１﹒３元。中海油服全日揚

２﹒７４％，報９﹒０１元。



＊中興通訊跌３％，中資電訊股回吐＊



德國傳媒報道，德國政府計劃禁止電訊商在５Ｇ網絡中安裝由華為和中興通訊

（００７６３）生產的某些控制部件，禁令可能會影響已安裝的部件，將要求營運商拆除更換。

中興通訊回吐３﹒１４％，報２３﹒１元。

報道指，政府機構數月來一直檢查５Ｇ網絡中是否有可能威脅到德國安全的部件，雖然檢查

工作仍未正式完成，但結果已很清楚。華為不評論相關報道，並指公司在對德國及世界其他地區

提供技術的２０年間，擁有「非常好的安全記錄」。

另外，中資電訊股今日亦回吐，中電信（００７２８）跌近４％，中聯通（００７６２）跌

５﹒５％，中移動（００９４１）跌２﹒７％。

中資電訊股為現受惠國策、穩健中不乏增長機遇的收息股。摩根大通最新發表研報指，中國

２０２３年政府工作報告對電訊行業的著墨與去年相近，並未提到調整電訊資費，仍然重申推動

數字經濟發展、國有企業改革和６Ｇ研究，並為今年定下適度的５Ｇ基站建設目標。

摩通指，目前離岸投資者對中國電訊板塊投資已經變得更加審慎，開始從高Ｂｅｔａ的中國

電信及中國聯通，轉為投資表現相對落後的中國移動，作為較具防守性的選擇；而中國投資者則

較樂觀，將電訊商視為被低估的國有資產，憧憬具有重估的潛力。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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