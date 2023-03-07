《經濟通通訊社７日專訊》據外電引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管

理數據存儲，預計將在全國人大會議期間審議批准成立有關機構。該國家級的數據機構將成為中

國在各種數據相關問題上的主要監管機構，不再由跨部門共同監督，該機構將有權決定跨國公司

能否出口其在華業務所產生的數據，亦可以禁止公司收集某些類型的消費者數據，及審查國內公

司能否與外國商業夥伴共享有關數據。

憂慮監管再收緊，部分通信設備股走低，華脈科技（滬：６０３０４２）急跌９﹒２％，通

宇通訊（深：００２７９２）挫５﹒２％，神宇股份（深：３００５６３）跌４﹒９％，國脈科

技（深：００２０９３）跌４﹒６％，美格智能（深：００２８８１）跌３﹒６％，金信諾

（深：３００２５２）跌３﹒５％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌１﹒３％。

三大電訊商齊齊回吐，中國電信（滬：６０１７２８）、中國移動（滬：６００９４１）跌

近１％，中國聯通（滬：６０００５０）走低０﹒２％。

德國政府計劃禁止電訊商在５Ｇ網絡中安裝由華為和中興通訊生產的某些控制部件，禁令包

括已安裝在網絡的零部件，將要求電訊商移除及更換。中興通訊（深：００００６３）跌

２﹒１％。（ｃａ）

