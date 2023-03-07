《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》國家主席習近平６日看望參加全國政協會議

的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。他在聽取委員的意見後發表講話，習近平強調，黨中央

始終把民營企業和民營企業家當作自己人。要引導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政

策，增強信心、輕裝上陣、大膽發展，實現民營經濟健康發展、高質量發展。



＊民營企業要加強自主創新＊



習近平又強調要優化民營企業發展環境，破除制約民營企業公平參與市場競爭的制度障礙，

依法維護民營企業產權和企業家權益，從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，鼓

勵和支持民營經濟和民營企業發展壯大，提振市場預期和信心。要積極發揮民營企業在穩就業、

促增收中的重要作用，採取更有效的措施支持中小微企業和個體工商戶發展，支持平台企業在創

造就業、拓展消費、國際競爭中大顯身手。要把構建親清政商關係落到實處，為民營企業和民營

企業家排憂解難，讓他們放開手腳，輕裝上陣，專心致志搞發展。

習近平強調，有能力、有條件的民營企業要加強自主創新，在推進科技自立自強和科技成果

轉化中發揮更大作用。要激發民間資本投資活力，鼓勵和吸引更多民間資本參與國家重大工程、

重點產業鏈供應鏈項目建設，要依法規範和引導各類資本健康發展，有效防範化解系統性金融風

險，為各類所有制企業創造公平競爭、競相發展的環境。



＊風險挑戰只會愈來愈嚴峻，必須做到沉著冷靜＊



習近平指出，面對國際國內環境發生的深刻複雜變化，必須做到沉著冷靜、保持定力，穩中

求進、積極作為，團結一致、敢於鬥爭。他說，未來一個時期，中國面臨的風險挑戰只會愈來愈

多、愈來愈嚴峻。只有全體人民同舟共濟、敢於鬥爭，才能不斷奪取新的更大勝利。

