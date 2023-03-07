《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》上海經信委公布，上海燃料電池製造業創新

中心建設方案專家評審會近日舉行。與會專家一致認為上海燃料電池製造業創新中心圍繞燃料電

池一致性、耐久性、可靠性等關鍵共性技術問題，開展以燃料電池系統為牽引，帶動上游膜、催

化劑、碳紙、空壓機等關鍵「卡脖子」部件的自主化，符合國家發展導向和《上海市製造業創新

中心建設工程實施方案》的有關要求。

