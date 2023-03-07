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AH股新聞

07/03/2023 08:35

【聚焦人幣】外匯局指跨境匯款政策沒變；麥樸思稱無法取款已解決

　　《經濟通通訊社７日專訊》「新興市場之父」麥樸思（Ｍａｒｋ　Ｍｏｂｉｕｓ）日前表示
自己無法將存在上海的匯豐帳戶內約３００萬元人民幣資金轉到境外，匯豐未有解釋，反要求他
提供二十年來相關戶口紀錄，證明資金來源，質疑是中國政府限制資金外流。不過，麥樸思昨
（６日）回覆香港《明報》查詢時稱，「我看來問題已解決」，但不願透露詳情。
　
＊外匯局回應：個人資金匯出，銀行有內控要求＊
　
　　麥樸思公開表示「無法將資金移出中國」引發市場關注，中國外匯局亦出面回應。外匯局回
應《路透》查詢時指，有關市場人士對銀行辦理其個人資金匯出業務存在疑問，經了解，相關業
務屬於銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。
　　外匯局又指，中國資金跨境匯出入政策沒有任何變化；將一如既往推進高水平對外開放，同
時指導和督促商業銀行優化跨境金融服務，提升服務水平
　　麥樸思早前接受訪問時表示，中國政府正在限制資本外流，所以他在投資中國市場時會十分
謹慎。他表示，其上海戶口內的資金是出售當地一處物業所得，總額約３００萬元人民幣，他原
打算將資金轉到自己在香港的匯豐銀行戶口，但被拒絕。（ｊｔ）

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