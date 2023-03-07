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AH股新聞

07/03/2023 08:42

【聚焦人幣】人民幣首超美元，成莫斯科交易所２月交易額最大貨幣

　　《經濟通通訊社７日專訊》俄羅斯報章《生意人報》（Ｋｏｍｍｅｒｓａｎｔ）周一（６日
）報道，據莫斯科交易所今年２月統計，人民幣佔主要貨幣交易總額的近４０％，有史以來首次
超越美元，成為該交易所月度交易額最大的貨幣。
　　數據顯示，莫斯科交易所２月人民幣交易額逾１﹒４８萬億盧布（折約合１９６億美元），
較１月增長三分之一。２月以美元結算的交易額也有所增長，達到１﹒４２萬億盧布（約合
１８８億美元），增幅為８％。從整體比例看，２月各類貨幣交易額中，人民幣佔主要貨幣交易
總額的近４０％，美元佔略高於３８％，歐羅佔比為２１﹒２％。
　　俄烏戰爭在去年２月爆發後，在美國和歐盟擴大制裁下，俄羅斯退出以「非友好國家」貨幣
進行的交易。戰爭爆發前，莫斯科交易所的美元交易額佔８７﹒６％，歐羅佔１１﹒９％，人民
幣僅佔０﹒３２％。此外中國海關數據顯示，去年中俄貿易額增長２９﹒３％，超過１９００億
美元。
　
＊俄中貿易額中有一半是以盧布和人民幣結算＊
　
　　俄羅斯索夫科姆銀行首席分析師瓦西里耶夫表示，俄中貿易額中約有一半是以盧布和人民幣
結算的，預計未來幾個月份額將會繼續增加。西方對莫斯科交易所和俄國家清算中心實施制裁的
持續風險，以及俄銀行推行的去美元化政策，也導致了對不友好國家貨幣需求的下降。（ｊｔ）

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