《經濟通通訊社７日專訊》俄羅斯報章《生意人報》（Ｋｏｍｍｅｒｓａｎｔ）周一（６日

）報道，據莫斯科交易所今年２月統計，人民幣佔主要貨幣交易總額的近４０％，有史以來首次

超越美元，成為該交易所月度交易額最大的貨幣。

數據顯示，莫斯科交易所２月人民幣交易額逾１﹒４８萬億盧布（折約合１９６億美元），

較１月增長三分之一。２月以美元結算的交易額也有所增長，達到１﹒４２萬億盧布（約合

１８８億美元），增幅為８％。從整體比例看，２月各類貨幣交易額中，人民幣佔主要貨幣交易

總額的近４０％，美元佔略高於３８％，歐羅佔比為２１﹒２％。

俄烏戰爭在去年２月爆發後，在美國和歐盟擴大制裁下，俄羅斯退出以「非友好國家」貨幣

進行的交易。戰爭爆發前，莫斯科交易所的美元交易額佔８７﹒６％，歐羅佔１１﹒９％，人民

幣僅佔０﹒３２％。此外中國海關數據顯示，去年中俄貿易額增長２９﹒３％，超過１９００億

美元。



＊俄中貿易額中有一半是以盧布和人民幣結算＊



俄羅斯索夫科姆銀行首席分析師瓦西里耶夫表示，俄中貿易額中約有一半是以盧布和人民幣

結算的，預計未來幾個月份額將會繼續增加。西方對莫斯科交易所和俄國家清算中心實施制裁的

持續風險，以及俄銀行推行的去美元化政策，也導致了對不友好國家貨幣需求的下降。（ｊｔ）

