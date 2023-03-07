《經濟通通訊社７日專訊》經濟風險揮之不去的背景之下，市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二

言論，反映中概股表現的金龍中國指數跌１﹒７％，止步三連漲。加上憂慮中美、中加關係再度

緊張，滬深股市今早輕微低開，上證綜合指數（滬綜指）小幅低開０﹒０５％，報

３３２０﹒２１點，深綜指低開０﹒１２％，煤炭、石油股造好，旅遊、電訊股走低。

國家主席習近平６日看望參加全國政協會議的民建、工商聯界委員，並參加聯組會。他在聽

取委員的意見後發表講話，習近平強調，黨中央始終把民營企業和民營企業家當作自己人。要引

導民營企業和民營企業家正確理解黨中央方針政策，增強信心、輕裝上陣、大膽發展，實現民營

經濟健康發展、高質量發展。

據《華爾街日報》引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，預

計將在全國人大會議期間審議批准成立有關機構。通信設備板塊、ＩＴ設備板塊紛受壓下跌。

另外，德國傳媒報道，德國政府計劃禁止電訊商在５Ｇ網絡中安裝由華為和中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）生產的某些控制部件，禁令包括已安裝在網絡的零部件，

將要求電訊商移除及更換。中興通訊Ａ股低開。

外電報道，美國總統拜登即將頒布行政命令、以限制資金流入中國市場之際，當地私募基金

正減少在華投資。拜登可能在本周較後時間公布財政預算案時，提出一些限制美資在中國科技領

域投資的綱領，其後再於數個月內公布細節，以維護國家安全。（ｃａ）

