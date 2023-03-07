《經濟通通訊社７日專訊》全國兩會正在北京召開，市場關注重磅消息。中共政治局常委李

強表示，今年中國經濟發展開局良好，但困難挑戰仍不少。外交部長秦剛今日在兩會記者會首亮

相，對於中美關係，秦剛表示，美方聲稱要「競贏」中國但不尋求衝突，實際上所謂「競爭」就

是全方位遏制打壓，美方要給中美關係「加裝護欄」「不衝突」，實際上就是要中國打不還手，

罵不還口，但這辦不到，對於台灣問題，秦剛特別拿出《中華人民共和國憲法》讀出序言中兩句

話：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的

全中國人民的神聖職責。」他稱台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。秦剛又指，日本若參與

遏制中國新冷戰，是舊傷未愈添新痛。

Ａ股市場表現分化，中字頭、石油、貴金屬、銀行早盤強勁上揚，拉動大市向上，但衛星導

航、軍工、６Ｇ等跌幅居前拖累大盤表現，滬綜指半日收升０﹒１６％，報３３２７﹒３５點。

深成指跌跌０﹒６１％。創業板指則挫０﹒６２％。

人行連續兩日收水８０７０億元（人民幣．下同），兩市成交再趨淡靜，半日成交額

５４７７億元，較上一交易日同時段少兩成三。另外，陸股通暫淨流入８﹒５９億元。



＊能源板塊勁揚，供應擔憂和中國需求復甦期望致油價上漲＊



上海證券交易所總經理蔡建春周一表示，要聯合各部委推動央企用好資本市場的融資優勢和

資產配置功能，促進央企估值水平合理回歸。投行富瑞稱，這將帶來更理性的投資，並使國企管

理層與投資者的利益更加一致，這可能會繼續推動低估值國企的重新評級。

中字頭股票直線拉升，中公高科（滬：６０３８６０）漲停，中國化學

（滬：６０１１１７）大漲３﹒７％，中鐵裝配（深：３００３７４）升近３％，中國交建

（滬：６０１８００）升１﹒６％，中國神華（滬：６０１０８８）升４﹒１％，中國中鐵

（滬：６０１３９０）升２﹒７％。

市場憧憬原油需求趨向強勁，國際油價周一從早盤跌勢中反彈，連升日數延伸至５天，紐約

油價重越每桶８０美元關。石油股愈升愈有，中國海油（滬：６００９３８）升８％，中國石化

（滬：６０００２８）升５﹒３％，中國石油（滬：６０１８５７）升３﹒８％，中海油服

（滬：６０１８０８）升３﹒３％。



＊憂數據存儲監管再收緊，中國移動急跌逾２％＊



據外電引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，預計將在全國

人大會議期間審議批准成立有關機構。該國家級的數據機構將成為中國在各種數據相關問題上的

主要監管機構，不再由跨部門共同監督，該機構將有權決定跨國公司能否出口其在華業務所產生

的數據，亦可以禁止公司收集某些類型的消費者數據，及審查國內公司能否與外國商業夥伴共享

有關數據。

憂慮監管再收緊，部分通信設備股走低，華脈科技跌停，神宇股份（深：３００５６３）跌

６﹒１％，通宇通訊（深：００２７９２）跌４﹒８％，工業富聯（滬：６０１１３８）跌

３﹒７％。三大電訊商齊齊回吐，中國移動（滬：６００９４１）急跌２﹒３％，中國電信

（滬：６０１７２８）跌０﹒８％，中國聯通（滬：６０００５０）走低０﹒２％。（ｃａ）

