《經濟通通訊社７日專訊》受全球經濟放緩、與主要貿易夥伴主動進行供應鏈調整等因素影

響，中國首２月，按美元計價，進出口均下跌，其中，出口下降６﹒８％，好於預期的下跌

９﹒４％；進口下降１０﹒２％，遠遜於預期的跌５﹒５％；貿易順差１１６８﹒８億美元，高

於預期的８１８億美元，擴大６﹒８％。分析指，進口降幅大，突顯國內需求不旺的現狀。

三大指數集體低開，隨後走勢分化，「中字頭」央企等權重股帶動滬綜指早盤衝高，可惜進

出口數字不理想，加上軍工、通信、衛星導航板塊走低，拖累滬綜指下午再次倒跌，全日收跌

１﹒１１％，報３２８５﹒１０點，失守三千三關口。深成指數更大跌１﹒９８％。創業板指數

收跌１﹒９７％。

兩市全日成交額為９３２６億元（人民幣．下同），相比前一交易日少１﹒９２％。而陸股

通淨流出１﹒８８億元，結束連續四個交易日淨流入。

暢力資產董事長兼首席投資官寶曉輝稱，３月Ａ股有望迎來「兩會行情」，前期經濟復甦的

預期部分兌現後，市場將更關注經濟修復的持續性和高度。上交所總經理稱促央企估值合理回歸

，預計後市整體將呈現震盪上行之勢。



＊中字頭個股繼續活躍，中海油漲停創上市新高＊



上交所總經理蔡建春建議，國資委、財政部等央企主管部委協同中證監，共同推動央企用好

資本市場的融資優勢和資產配置功能，不斷做強做優做大。促進央企估值水平合理回歸。以中字

頭為首的藍籌股繼續活躍，中國海油（滬：６００９３８）盤中漲停，股價創上市以來新高，收

市仍升５﹒９％。中石化（滬：６０００２８）升３﹒１％，中國神華（滬：６０１０８８）升

２﹒６％，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒４％，中國中冶（滬：６０１６１８）升

２﹒２％，中鐵工業（滬：６００５２８）升１﹒７％。

銀行股抗跌撐市，西安銀行（滬：６００９２８）揚升７﹒２％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）漲２﹒７％，青島銀行（深：００２９４８）升２﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升１﹒７％，中信銀行（滬：６０１９９８）升１﹒４％，光大銀行

（滬：６０１８１８）升１﹒３％。



＊東風汽車搞促銷或掀價格戰，汽車股走弱＊



昨日受國防費大增而造好的軍工股今日集體下探，航宇科技（滬：６８８２３９）急跌

５﹒９％，中船防務（滬：６００６８５）吐４﹒３％，中科海訊（深：３００８１０）瀉

４﹒２％，中船科技（滬：６０００７２）挫３﹒９％，鋼研高納（深：３０００３４）、女跌

２﹒４％，中無人機（滬：６８８２９７）跌２﹒９％，。

據內媒報道，中國輕型卡車生產商東風汽車（滬：６００００６）旗下品牌在湖北降價促銷

，觸動其股價盤中漲停，報６﹒８元，創逾半年高點。東風汽車此舉或掀起燃油車價格戰，其他

汽車股集體走弱，長安汽車（深：０００６２５）、賽力斯（滬：６０１１２７）跌１﹒９％，

江淮汽車（滬：６００４１８）跌１﹒１％，中通客車（深：０００９５７）跌０﹒９％，北汽

藍谷（滬：６００７３３）跌０﹒６％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０４８﹒８５ －１﹒４６

上證綜合指數 ３２８５﹒１０ －１﹒１１ ４３０１﹒００

深證綜合指數 ２１０８﹒７２ －２﹒０２ ５０２６﹒００

上證Ｂ股指數 ２９５﹒０４ －０﹒７３ １﹒４６

深證Ｂ股指數 １２２０﹒７３ －０﹒５３ ０﹒７５

上證１８０指數 ８５８９﹒９０ －１﹒１７

上證３８０指數 ５９８７﹒３１ －１﹒５４

深證成份指數 １１６０８﹒５８ －１﹒９８

中小創新指數 ２４６０﹒５２ －２﹒３４

深圳創業板指數 ２３８３﹒７３ －１﹒９７

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