《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數半日升０﹒１１％，報８７０１﹒４１點，上證

３８０指數半日跌０﹒３１％，報６０６２﹒０６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４９６﹒７億元，用２３﹒３億元

或４﹒５％。

石油股愈升愈有，中海油（滬：６００９３８）飆逾８％，中石化（滬：６０００２８）漲

５﹒３％，中石油（滬：６０１８５７）升３﹒８％，中海油服（滬：６０１８０８）升

３﹒３％。市場憧憬原油需求趨向強勁，國際油價周一（６日）從早盤跌勢中反彈，連升日數延

伸至５天，紐約油價重越每桶８０美元關。

據《路透》引述消息透露，在美國實施禁止使用強迫勞動生產產品的新法律導致數月的僵局

後，美國太陽能電池板的進口終於開始回暖。惟內地主要光伏產品製造商天合光能跌１﹒５％，

報５８﹒８２元，晶科能源（滬：６８８２２３）則反升１﹒２％。

攜程數據顯示，國內酒店和機票的預訂量已經超過２０１９年的水平，全球平台上的酒店和

機票預訂仍以三位數的水平同比增長。惟民航股走勢偏軟，春秋航空（滬：６０１０２１）跌

１﹒１％，南航（滬：６０００２９）跌０﹒６％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌０﹒３％

，惟東航（滬：６００１１５）升１﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

