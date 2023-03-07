《經濟通通訊社７日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒１７％，報８５８９﹒９點，上證

３８０指數收跌１﹒５４％，報５９８７﹒３１點。

據內媒報道，東風汽車（滬：６００００６）旗下品牌在湖北降價促銷，觸動其股價漲停，

報６﹒８元（人民幣．下同），創逾半年高點。東風汽車此舉或掀起燃油車價格戰，其他汽車股

集體走弱，賽力斯（滬：６０１１２７）跌１﹒９％，江淮汽車（滬：６００４１８）跌

１﹒１％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌０﹒６％。

石油股愈升愈有，中海油（滬：６００９３８）飆５﹒９％，中石化（滬：６０００２８）

漲３﹒１％，中石油（滬：６０１８５７）升２﹒４％，中海油服（滬：６０１８０８）升

２﹒８％。市場憧憬原油需求趨向強勁，國際油價周一（６日）從早盤跌勢中反彈，連升日數延

伸至５天，紐約油價重越每桶８０美元關。

據《路透》引述消息透露，在美國實施禁止使用強迫勞動生產產品的新法律導致數月的僵局

後，美國太陽能電池板的進口終於開始回暖。惟內地主要光伏產品製造商天合光能

（滬：６８８５９９）跌逾２％，報５８﹒５元，晶科能源（滬：６８８２２３）亦跌０﹒３％

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滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

