《經濟通通訊社７日專訊》深證成指半日跌０﹒６１％，報１１７１﹒０３點，深證中小創

新指數半日跌１﹒０２％，報２４９３﹒８２點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３３﹒４８億元，賣盤超買盤，

淨流出１３﹒４８億元。

據外電引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，預計將在全國

人大會議期間審議批准成立有關機構。憂慮監管再收緊，部分通信設備股走低，通宇通訊

（深：００２７９２）挫４﹒８％，神宇股份（深：３００５６３）跌６﹒１％，國脈科技

（深：００２０９３）跌４﹒４％。

德國政府計劃禁止電訊商在５Ｇ網絡中安裝由華為和中興通訊（深：００００６３）生產的

某些控制部件，禁令包括已安裝在網絡的零部件，將要求電訊商移除及更換。中興通訊半日跌近

３％。５Ｇ概念股跟跌，紫光國微（深：００２０４９）跌１﹒７％，紫光股份

（深：０００９３８）跌２﹒４％。

據多家科技媒體引述消息報道，蘋果有望在本周內舉辦一場新品發布會，或與ｉＰｈｏｎｅ

１４新配色的發布有關。惟蘋果概念股走弱，立訊精密（深：００２４７５）跌１﹒１％，歌

爾股份（深：００２２４１）跌１﹒４％，鵬鼎控股（深：００２９３８）跌近１％，東山精密

（深：００２３８４）跌１﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

