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AH股新聞

07/03/2023 15:10

《深股通》深成指收跌１﹒９８％，中小創新指跌２﹒３４％

　　《經濟通通訊社７日專訊》深證成指今日收跌１﹒９８％，報１１６０８﹒５８點，深證中
小創新指數收跌２﹒３４％，報２４６０﹒５２點。
　　安聯料今年全球半導體銷售跌５％，半導體股急挫，北方華創（深：００２３７１）跌
２﹒８％，聖邦股份（深：３００６６１）跌２﹒８％，華大九天（深：３０１２６９）跌
４﹒２％，北京君正（深：３００２２３）跌２﹒９％，通富微電（深：００２１５６）跌
４﹒７％，華天科技（深：００２１８５）跌３﹒９％，揚傑科技（深：３００３７３）走低
３﹒４％。
　　據外電引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，預計將在全國
人大會議期間審議批准成立有關機構。憂慮監管再收緊，部分通信設備股走低，通宇通訊
（深：００２７９２）挫５﹒７％，神宇股份（深：３００５６３）瀉７﹒１％，國脈科技
（深：００２０９３）跌６﹒１％。
　　德國政府計劃禁止電訊商在５Ｇ網絡中安裝由華為和中興通訊（深：００００６３）生產的
某些控制部件，禁令包括已安裝在網絡的零部件，將要求電訊商移除及更換。中興通訊全日跌
４﹒９％。５Ｇ概念股跟跌，紫光國微（深：００２０４９）跌３﹒５％，紫光股份
（深：０００９３８）跌４﹒４％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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