《經濟通通訊社７日專訊》深證成指今日收跌１﹒９８％，報１１６０８﹒５８點，深證中

小創新指數收跌２﹒３４％，報２４６０﹒５２點。

安聯料今年全球半導體銷售跌５％，半導體股急挫，北方華創（深：００２３７１）跌

２﹒８％，聖邦股份（深：３００６６１）跌２﹒８％，華大九天（深：３０１２６９）跌

４﹒２％，北京君正（深：３００２２３）跌２﹒９％，通富微電（深：００２１５６）跌

４﹒７％，華天科技（深：００２１８５）跌３﹒９％，揚傑科技（深：３００３７３）走低

３﹒４％。

據外電引述知情人士指，中國正準備成立新的政府機構，集中管理數據存儲，預計將在全國

人大會議期間審議批准成立有關機構。憂慮監管再收緊，部分通信設備股走低，通宇通訊

（深：００２７９２）挫５﹒７％，神宇股份（深：３００５６３）瀉７﹒１％，國脈科技

（深：００２０９３）跌６﹒１％。

德國政府計劃禁止電訊商在５Ｇ網絡中安裝由華為和中興通訊（深：００００６３）生產的

某些控制部件，禁令包括已安裝在網絡的零部件，將要求電訊商移除及更換。中興通訊全日跌

４﹒９％。５Ｇ概念股跟跌，紫光國微（深：００２０４９）跌３﹒５％，紫光股份

（深：０００９３８）跌４﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

