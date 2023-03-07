《經濟通通訊社７日專訊》市場憧憬原油需求趨向強勁，國際油價周一（６日）從早盤跌勢

中反彈，連升日數延伸至５天，紐約油價重越每桶８０美元關。紐約期油收市升０﹒９８％，每

桶報７９﹒６８美元，日內一度滑落１﹒７１％，低見７８﹒３２美元。倫敦布蘭特期油收市升

０﹒４１％，每桶報８６﹒１８美元，是２月１６日以來最高位。

美國石油巨擘雪佛龍行政總裁沃思表示，石油市場和物流很緊張，容易受到任何意外供應中

斷的影響，因為俄羅斯石油仍在進入市場，但成本不同。石油交易商Ｇｕｎｖｏｒ行政總裁

Ｔｏｒｂｊｏｒｎ Ｔｏｒｎｑｖｉｓｔ則稱，隨著中國需求重返市場，下半年原油價格可能會

上漲，並補充稱石油市場已經穩定下來。

滬深石油股走強，石化油服（滬：６００８７１）飆７﹒３％，中國海油

（滬：６００９３８）抽升７﹒２％，中國石化（滬：６０００２８）漲５﹒３％，中國石油

（滬：６０１８５７）升３﹒６％，中海油服（滬：６０１８０８）升３﹒４％，上海石化

（滬：６００６８８）升３﹒３％，海油工程（滬：６００５８３）揚２﹒２％，海油發展

（滬：６００９６８）升１﹒８％，廣匯能源（滬：６００２５６）升１﹒６％，恒力石化

（滬：６００３４６）升１﹒２％。（ｊｔ）

