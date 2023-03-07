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AH股新聞

07/03/2023 13:00

【聚焦數據】海關：首２月出口手機增１０﹒５％，汽車大增７９％

　　《經濟通通訊社７日專訊》海關總署數據顯示，今年前２個月，中國出口機電產品２﹒０３
萬億元（人民幣．下同），增長０﹒４％，佔出口總值的５８％。其中，自動數據處理設備及其
零部件１８３７﹒２億元，下降２６﹒７％；手機１６３３﹒５億元，增長１０﹒５％；汽車
９６８﹒３億元，增長７８﹒９％。
　　同期，出口勞密產品５７３３﹒２億元，下降７﹒４％，佔１６﹒４％。其中，服裝及衣著
附件１４９８﹒９億元，下降７﹒５％；紡織品１３２４﹒１億元，下降１５﹒９％；塑料製品
９９２﹒５億元，下降２﹒１％。
　
＊鐵礦砂、煤進口量增價跌，原油、天然氣進口量減價揚＊
　
　　前２個月，中國進口鐵礦砂１﹒９４億噸，增加７﹒３％，進口均價每噸７３３﹒４元，下
跌４﹒５％；煤６０６４﹒２萬噸，增加７０﹒８％，每噸９４７元，下跌１１﹒３％；成品油
５３１﹒４萬噸，增加１４﹒４％，每噸４１５０﹒５元，下跌１１﹒６％。同期，進口原油
８４０６﹒４萬噸，減少１﹒３％，每噸４０５８﹒５元，上漲３﹒７％；天然氣１７９２﹒７
萬噸，減少９﹒４％，每噸４５９８元，上漲８﹒４％。此外，進口大豆１６１７﹒３萬噸，增
加１６﹒１％，每噸４６４５﹒７元，上漲２０﹒２％。進口初級形狀的塑料４８１﹒４萬噸，
減少２﹒２％，每噸１﹒０７萬元，下跌１１﹒１％；未鍛軋銅及銅材８７﹒９萬噸，減少
９﹒３％，每噸６﹒０４萬元，下跌５﹒５％。
　　同期，進口機電產品８８８８﹒１億元，下降１９﹒８％。其中，集成電路６７５﹒８億個
，減少２６﹒５％，價值３２９０﹒７億元，下降２４﹒９％；汽車（包括底盤）１０﹒６萬輛
，減少３０﹒４％，價值４９４﹒７億元，下降１８﹒５％。（ｃａ）

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