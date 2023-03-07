【ＦＯＣＵＳ】上海港、鹽田港堆積如山的集裝空箱；ＰＭＩ新出口訂單指數連續１２個月

低於榮枯線；「全球經濟金絲雀」韓國出口錄連續４個月衰退；香港１月出口錄近７０年最大跌

幅；歐元區零售銷售錄連續８個月負增長……

全球需求疲態逆風勁吹，中國出口同未能幸免。繼去年１０月、１１月、１２月分別錄按年

縮水０﹒３％、８﹒７％、９﹒９％後，首２月再錄五連跌。挑戰當前，一亮點、一暗湧猶值留

意。



＊歐美弱東盟旺，勞密型產品縮水＊



「進入２０２３年，我國外貿領域主要矛盾，從去年的供應鏈受阻、履約能力不足，已經轉

變為當前的外需走弱、訂單下降」，商務部對外貿易司司長李興乾示警話音剛落，海關總署周二

（７日）揭盅，以美元計首２月出口按年跌６﹒８％（預期：－９﹒４％），進口按年跌

１０﹒２％（預期：－５﹒５％），貿易順差１１６８﹒８億美元（預期：８１８億）。

分地區看，對歐盟、美國出口分別跌５％、１５﹒２％，對東盟、日本出口分別升

１７﹒９％、６﹒７％。分產品看，包括平板電腦、大中小型計算機在內的自動數據處理設備及

其零部件，出口值大跌逾四分一（２６﹒７％），除了需求走弱，亦折射包括電視、計算機、智

能手機等在內的電子產品，全球價格普遍下降。

此外，勞動密集型產品如服裝鞋襪、塑料製品等出口萎縮，同跟中國近三年在全球服裝、鞋

履、家具、旅行箱包等消費品的出口佔比下降趨勢一致。跟２０１６年相比，上述四大項去年佔

比分別跌４個、７個、１３個、１１個百分點，至３７％、６５％、５３％、７０％。



＊汽車出口強勢，Ａｌｔａｓｉａ競爭起＊



所謂「每道烏雲都鑲有銀邊」，服裝鞋襪、玩具、手機等傳統出口走弱，汽車出口卻

閃閃發光。最新數據顯示，中國首２月汽車出口量６８﹒２萬輛，按年升４３％。

事實上，中國汽車總出口量去年已超越美國、韓國、德國，晉身全球第二大汽車出口國；按

出口目的地看，從墨西哥、智利到比利時、英國，乃至東南亞的菲律賓、泰國、馬來西亞，中國

製造汽車的價格優勢、交付速度都極具競爭力，層出不窮的新能源車車型，更被顧問公司麥肯錫

稱作「超越最瘋狂的夢想」。

不過，相比中國完整、成熟的汽車產業鏈，印度、越南、孟加拉、墨西哥等新興經濟體，正

躍躍欲試取代中國成為新的製造業中心。繼特斯拉在墨西哥的全球第五間工廠（佔地為上海工廠

的２０倍）擬最快本月動工後，蘋果的主要代工商富士康亦據報將在印度大舉擴張，擬新增１０

萬職 位。

《經濟學人》最新就將日本、韓國、印度、菲律賓、印尼、新加坡、馬來西亞、泰國、越南

、老撾、柬埔寨、孟加拉、文萊及中國台灣地區，命名為「Ａｌｔａｓｉａ」，形容其總出口規

模與中國相當，為中國供應鏈的替代（ａｌｔｅｒｎａｔｅ）選擇。

