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AH股新聞

07/03/2023 16:47

【兩會焦點】國務院改革：組建國家金融監督管理總局，撤銷銀保監

　　《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》十四屆全國人大今日（７日）下午舉行第二次全體
會議，國務委員兼國務院秘書長肖捷作關於國務院機構改革方案的說明。
　　在金融監管方面，組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。　
　　國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融
控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投
資者保護職責划入。　
　　國家金融監督管理總局將統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、
功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，
依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。
　
＊以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制＊
　
　　深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體
制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專
司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

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