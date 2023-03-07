《經濟通通訊社記者吳迪７日北京專電》十四屆全國人大今日（７日）下午舉行第二次全體

會議，國務委員兼國務院秘書長肖捷作關於國務院機構改革方案的說明。

在金融監管方面，組建國家金融監督管理總局，不再保留中國銀行保險監督管理委員會。

國家金融監督管理總局在中國銀行保險監督管理委員會基礎上組建，將中國人民銀行對金融

控股公司等金融集團的日常監管職責、有關金融消費者保護職責，中國證券監督管理委員會的投

資者保護職責划入。

國家金融監督管理總局將統一負責除證券業之外的金融業監管，強化機構監管、行為監管、

功能監管、穿透式監管、持續監管，統籌負責金融消費者權益保護，加強風險管理和防範處置，

依法查處違法違規行為，作為國務院直屬機構。



＊以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體制＊



深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方金融監管體

制，統籌優化中央金融管理部門地方派出機構設置和力量配備。地方政府設立的金融監管機構專

司監管職責，不再加掛金融工作局、金融辦公室等牌子。

