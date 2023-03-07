《經濟通通訊社７日專訊》十四屆全國人大今日下午舉行第二次全體會議，國務委員兼國務

院秘書長肖捷作關於國務院機構改革方案的說明。

方案指，要重新組建科學技術部。加強科學技術部推動健全新型舉國體制、優化科技創新全

鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合等職能，強化戰略規劃、體制改

革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，保留國家基礎研究和應用基礎

研究、國家實驗室建設、國家科技重大專項、國家技術轉移體系建設、科技成果轉移轉化和產學

研結合、區域科技創新體系建設、科技監督評價體系建設、科研誠信建設、國際科技合作、科技

人才隊伍建設、國家科技評獎等相關職責，仍作為國務院組成部門。

同時，將科學技術部的組織擬訂科技促進農業農村發展規劃和政策、指導農村科技進步職責

劃入農業農村部。將科學技術部的組織擬訂科技促進社會發展規劃和政策職責分別劃入國家發展

和改革委員會、生態環境部、國家衛生健康委員會等部門。



＊不再保留國家外國專家局牌子＊



將科學技術部的組織擬訂高新技術發展及產業化規劃和政策，指導國家自主創新示範區、國

家高新技術產業開發區等科技園區建設，指導科技服務業、技術市場、科技中介組織發展等職責

劃入工業和信息化部。將科學技術部的負責引進國外智力工作職責劃入人力資源和社會保障部，

在人力資源和社會保障部加掛國家外國專家局牌子。

深化財政科技經費分配使用機制改革，完善中央財政科技計劃執行和專業機構管理體制，調

整科學技術部的中央財政科技計劃（專項、基金等）協調管理、科研項目資金協調評估等職責，

將科學技術部所屬中國農村技術開發中心劃入農業農村部，中國生物技術發展中心劃入國家衛生

健康委員會，中國２１世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基

金 委員會。

國家自然科學基金委員會仍由科學技術部管理；科學技術部不再保留國家外國專家局牌子。

（ｃａ）

