《經濟通通訊社７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行今年

度第五期中期票據，即能源保供特別債發行額為３０億元人民幣，債券募集資金將用於提升能源

電力保供能力相關用途。

該集團指，有關債券期限為３＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為３﹒６１％

，由招商銀行、中國銀行、中國工商銀行、中信建投證、寧波銀行和中信證券作為主承銷商組織

承銷團，通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）

