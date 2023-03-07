《經濟通通訊社７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行今年
度第五期中期票據，即能源保供特別債發行額為３０億元人民幣，債券募集資金將用於提升能源
電力保供能力相關用途。
該集團指，有關債券期限為３＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為３﹒６１％
，由招商銀行、中國銀行、中國工商銀行、中信建投證、寧波銀行和中信證券作為主承銷商組織
承銷團，通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
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07/03/2023 07:53
《國企紅籌》華能國電（９０２）發債籌３０億人幣，增電力保供
《經濟通通訊社７日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，發行今年
度第五期中期票據，即能源保供特別債發行額為３０億元人民幣，債券募集資金將用於提升能源
電力保供能力相關用途。
該集團指，有關債券期限為３＋Ｎ年，單位面值為１００元人民幣，發行利率為３﹒６１％
，由招商銀行、中國銀行、中國工商銀行、中信建投證、寧波銀行和中信證券作為主承銷商組織
承銷團，通過簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。（ｗｈ）
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