《經濟通通訊社７日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，２０２３

年向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）最終發行額５億元（人民幣．下同），為計劃

上限３０億元的約１６﹒６７％。

該集團指，最終票面利率為４﹒２％，發行價格為每張１００元，其中，聯席主承銷商海通

證券（０６８３７）（滬：６００８３７）關聯方富國基金管理參與債券認購，最終獲配總金額

為１０００萬元。（ｗｈ）

