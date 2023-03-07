《經濟通通訊社７日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，２０２３
年向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）最終發行額５億元（人民幣．下同），為計劃
上限３０億元的約１６﹒６７％。
該集團指，最終票面利率為４﹒２％，發行價格為每張１００元，其中，聯席主承銷商海通
證券（０６８３７）（滬：６００８３７）關聯方富國基金管理參與債券認購，最終獲配總金額
為１０００萬元。（ｗｈ）
07/03/2023 07:53
《國企紅籌》廣發証券（０１７７６）發債籌５億人幣，上限１７％
《經濟通通訊社７日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，２０２３
年向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）最終發行額５億元（人民幣．下同），為計劃
上限３０億元的約１６﹒６７％。
該集團指，最終票面利率為４﹒２％，發行價格為每張１００元，其中，聯席主承銷商海通
證券（０６８３７）（滬：６００８３７）關聯方富國基金管理參與債券認購，最終獲配總金額
為１０００萬元。（ｗｈ）
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