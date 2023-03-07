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AH股新聞

07/03/2023 07:53

《國企紅籌》廣發証券（０１７７６）發債籌５億人幣，上限１７％

　　《經濟通通訊社７日專訊》廣發証券（０１７７６）（深：０００７７６）公布，２０２３
年向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）最終發行額５億元（人民幣．下同），為計劃
上限３０億元的約１６﹒６７％。
　　該集團指，最終票面利率為４﹒２％，發行價格為每張１００元，其中，聯席主承銷商海通
證券（０６８３７）（滬：６００８３７）關聯方富國基金管理參與債券認購，最終獲配總金額
為１０００萬元。（ｗｈ）

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