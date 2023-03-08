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AH股新聞

08/03/2023 11:45

《駐京專電》北京首店扶持政策再升級，亞洲首店最高補貼５００萬

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京市商務局發布２０２３年度鼓勵發展商
業品牌首店首發項目申報指南的通知，今年申報的亞洲首店最高可獲得５００萬元（人民幣．下
同）資金支持，中國（內地）首店最高可獲得２００萬元支持，北京首店最高可獲得１００萬元
支持。
　　根據《通知》，對在京具有獨立法人資格的企業，２０２１年１１月１日（含）以後在京新
開設國內外品牌亞洲首店、中國（內地）首店、北京首店、旗艦店、創新概念店，店面裝修、已
支出的房租（不超過１２個月）之和超過５０萬元，業績穩定且具有良好成長性，可獲得資金支
持。
　
＊零售企業亞洲首店最高５００萬元支持，內地首店最高２００萬＊
　
　　　其中，零售企業按照項目核定實際投資總額的最高５０％，亞洲首店最高給予５００萬元
支持，中國（內地）首店最高給予２００萬元支持，北京首店、旗艦店、創新概念店最高給予
１００萬元支持；餐飲企業按照項目核定實際投資總額的最高２０％，最高給予５０萬元支持。
　　同時，對於首店的引進方也將給予相關資金支持。對２０２１年１１月１日（含）以後引進
在京納統零售企業設立的首店、旗艦店、創新概念店，簽訂兩年及以上入駐協議的引進方，將按
照每新增引進１個滿足以上條件的店鋪最高給予１０萬元獎勵的標準給予資金支持。
　　新品發布活動也會獲得資金支持。對在京具有獨立法人資格的企業，２０２２年１１月１日
（含）以後在京舉辦的國內外知名品牌新品發布活動的場租、搭建、宣傳推廣總費用的５０％，
服裝服飾、化妝品、腕表、箱包、金銀珠寶等新品發布活動將最高給予２００萬元支持，其他消
費品牌的新品發布活動最高給予１００萬元支持。
　　自２０１９年起，北京市相繼出台首店支持措施，近４年來共引進２７７４家首店。今年爭
取新引進國內外品牌首店８００家左右。

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