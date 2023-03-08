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AH股新聞

08/03/2023 18:10

【北水炒Ｄ乜】淨流入７５﹒５５億元，買盈富沽藥明

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開２７７點，報２０２５６點。最高跌２６４點報
２０２６９點，最低跌５６５點報１９９６９點。恒指收報２００５１點，跌４８３點或
２﹒３５％。
　　北水全日淨流入７５﹒５５億元，上日淨流出７﹒８億元。北水淨買入最多的個股依次是盈
富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依
次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１１７４﹒７９億元減少８％。其中港股通成交３６４﹒９億元，佔總成交
３１﹒１％。
　　盈富基金跌２﹒３２％報２０﹒２４元，北水淨買入３３﹒４億元；騰訊控股跌２﹒０７％
報３４９﹒６元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動跌０﹒４％報６２元，北水淨買入２﹒７億
元。
　　藥明生物跌４﹒２２％報５３﹒３元，北水淨賣出１﹒６億元；香港交易所跌１﹒７７％報
３２７﹒８元，北水淨賣出０﹒５億元；建設銀行跌１﹒７６％報５﹒０１元，北水淨賣出
０﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　３３﹒４０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　３﹒６７
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒７１
　　香港科技探索　（０１１３７）　　　　　　１﹒５４
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　１﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒６５
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－０﹒４６
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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