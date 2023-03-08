《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指低開２７７點，報２０２５６點。最高跌２６４點報

２０２６９點，最低跌５６５點報１９９６９點。恒指收報２００５１點，跌４８３點或

２﹒３５％。

北水全日淨流入７５﹒５５億元，上日淨流出７﹒８億元。北水淨買入最多的個股依次是盈

富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依

次是藥明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、建設銀行（００９３９）。

主板成交１１７４﹒７９億元減少８％。其中港股通成交３６４﹒９億元，佔總成交

３１﹒１％。

盈富基金跌２﹒３２％報２０﹒２４元，北水淨買入３３﹒４億元；騰訊控股跌２﹒０７％

報３４９﹒６元，北水淨買入３﹒７億元；中國移動跌０﹒４％報６２元，北水淨買入２﹒７億

元。

藥明生物跌４﹒２２％報５３﹒３元，北水淨賣出１﹒６億元；香港交易所跌１﹒７７％報

３２７﹒８元，北水淨賣出０﹒５億元；建設銀行跌１﹒７６％報５﹒０１元，北水淨賣出

０﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ３３﹒４０

騰訊控股 （００７００） ３﹒６７

中國移動 （００９４１） ２﹒７１

香港科技探索 （０１１３７） １﹒５４

新東方在綫 （０１７９７） １﹒１７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －１﹒６５

香港交易所 （００３８８） －０﹒４６

建設銀行 （００９３９） －０﹒４３

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