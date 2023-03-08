《經濟通通訊８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



十四屆全國人大一次會議舉行第二次全體會議

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十四屆全國人大一次會議７日下午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，聽取和審議全國人大

常委會工作報告和最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，聽取關於國務院機構改革

方案的說明。



沙雁：建議修改基金法，出台背信罪司法解釋

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全國人大代表，深交所黨委副書記、總經理沙雁提出建議，修改基金法，為簡化ＲＥＩＴｓ產品

結構提供法律支持；出台背信罪司法解釋，強化對資金占用刑事追責。



牛雪峰：建議探索建立高科技企業融資綠色通道

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全國人大代表、河南證監局局長牛雪峰日前在接受採訪時表示，今年全國兩會期間，他帶來３份

建議，分別聚焦進一步支持高水平科技自立自強，支持區域性股權市場規範健康發展，就規制上

市公司董監高（大股東）背信行為專項立法。





《上海證券報》



十四屆全國人大一次會議舉行第二次全體會議

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全國人大７日下午舉行第二次全體會議，聽取關於國務院機構改革方案的說明。這次國務院機構

改革的內容包括：重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局；深化地方金融監管體制改

革；中證監督管理委員會調整為國務院直屬機構等。



沙雁：建議為簡化ＲＥＩＴｓ產品結構提供法律支持

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今年全國兩會，深交所總經理沙雁以全國人大代表的身份亮相。她此次參會將領銜聯合其他代表

提交《關於修改基金法，為簡化ＲＥＩＴｓ產品結構提供法律支持的議案》，此外還帶來了《關

於出台背信罪司法解釋，強化對資金占用刑事追責的建議》。



吳富林：持續做好金融服務外貿外資工作

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今年全國兩會期間，全國政協委員、中國進出口銀行董事長吳富林在接受採訪時表示，進出口銀

行將加大逆周周期調節力度，支持穩經濟大盤，持續做好金融服務外貿外資工作。





《證券時報》



十四屆全國人大一次會議舉行第二次全體會議

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全國人大７日下午舉行第二次全體會議，聽取關於國務院機構改革方案的說明。這次國務院機構

改革的內容包括：重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局；深化地方金融監管體制改

革；中證監督管理委員會調整為國務院直屬機構等。



沙雁：修改基金法支持ＲＥＩＴｓ更好發展

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全國人大代表、深交所總經理沙雁今年將領銜提交《關於修改基金法，為簡化ＲＥＩＴｓ產品結

構提供法律支持的議案》，還帶來了《關於出台背信罪司法解釋，強化對資金占用刑事追責的建

議》。



牛雪峰：打出「組合拳」懲治大股東背信

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全國人大代表、河南證監局局長牛雪峰今年兩會提交３份建議，建言專項立法規制上市公司董監

高、大股東背信行為，進一步支持高水平科技自立自強，支持區域性股權市場規範健康發展。

（ｌｃ）

