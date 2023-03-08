《鍾之日記》３月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國務院《機構改革方案》內容出爐，共十三項改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再

保留銀保監，統一負責除證券業之外的金融業監管；中證監擴權，由國務院直屬事業單位調整為

直屬機構，並將發改委企業債的審批權攬入麾下；人民銀行則在機構及職能上雙重「瘦身」，將

撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級支行；人行對金融集團的日常監管職責、金融消費

者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。外界解讀，機構改革後中國將更多權力集中在中央政

府手上。

美國聯儲局主席鮑威爾表明，可能要加大力度控制通脹，嚇散環球股市。美股上日大跌，拖

累港股今日也顯著受壓，恒指今日插近５００點，兩萬點大關失而復得。

恒指低開２７７點，報２０２５６，開市已失守１０天線（現處２０２８５），沽壓隨即加

劇，更失守兩萬點大關，一度插５５４點，低見１９９７９，之後跌幅略收窄，在兩萬點大關爭

持。下午跌穿上午低位（１９９７９點），最多跌５６５點報１９９６９，下試２５０天線（約

１９９０４點）附近。恒指最終收報２００５１，跌４８３點或跌２﹒３５％，主板成交

１１７４﹒７９億元。國企指數報６７２７，跌１８５點或跌２﹒６８％。恒生科技指數報

３９８９，跌１３３點或跌３﹒２３％。

藍籌近乎全線向下，阿里巴巴（０９９８８）挫３﹒２％；騰訊（００７００）跌２﹒１％

；京東（０９６１８）插４﹒４％；匯控（００００５）走低０﹒８％；友邦（０１２９９）降

２﹒１％；平保（０２３１８）挫４﹒１％；藍籌僅三股錄升幅，農夫山泉（０９６３３）升

１％；聯通（００７６２）漲３﹒５％，為表現最好藍籌。

國泰航空（００２９３）去年虧損擴大至６５億元，午後一度倒升，不過收市仍跌０﹒３％

。



＊兩會期間Ａ股三連跌，成交近兩月低＊



兩會期間Ａ股錄得三連跌。在美聯儲鷹聲當道的大環境，加上國務院監管機構實行大改革，

金融股帶頭下跌，滬綜指半日維持０﹒５％跌幅，但尾盤科技股升幅擴大護盤，滬綜指全日跌

０﹒０６％，報３２８３﹒２５點，深成指跌０﹒０９％，創業板指軟０﹒２６％。

值得留意的是，兩會期間成交快速收窄，兩市成交７１８５億元人民幣，為１月１９日以來

新低，按日大跌２３％，陸股通淨流出超過１０億元人民幣。

美國加息進程仍未走完，預期終極利率回升，人民幣貶值壓力重現，人民幣兌一美元中間價

今報６﹒９５２５，較上個交易日跌３６９點子，兩連貶，創２月２７日以來逾一周新低。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦大幅低開４８２點子，報６﹒９７５０，創２０２２年

１２月２９日以來逾２個月新低，逼近７關口。



＊金融監管變陣，中資金融股捱沽＊



國務院機構改革，在金融監管方面，外界解讀，機構改革方案的重點是增強中央監管的權力

和效率。新組建的國家金融監督管理總局將承接銀保監的職責，還將從人民銀行接手對金融控股

公司等金融集團的日常監管，以及從中證監接手部分職責，從而統一負責除證券業之外的金融業

監管。至於人民銀行將重點關注貨幣政策和宏觀金融穩定，而中證監作為證券業監督管理機構的

角色保持不變，接手發改委的企業債券發行審核職能，並升格至國務院直屬機構。

改革金融機構被指是收緊對內地金融行業監管的重要一步，加上美聯儲再發放鷹派言論，

內地金融股表現緊張。銀行股方面，招行（０３９６８）挫４﹒６％，郵儲行（０１６５８）跌

２％，建行（００９３９）跌１﹒８％，中信銀行（００９９８）、農行（０１２８８）跌

１﹒１％，中行（０３９８８）跌１％，工行（０１３９８）軟０﹒５％；保險股跌更多，中國

平安（０２３１８）挫４﹒１％，人保（０１３３９）跌２﹒７％，太保（０２６０１）跌

２﹒１％，國壽（０２６２８）跌２％。



＊淘寶首播４８５萬人次收看，電視廣播見３年高＊



ＴＶＢ電視廣播（００５１１）上周宣布與淘寶合作電商直播節目後，股價連續炒升多日。

周三（８日）股價再度飆升，電視廣播早段一度抽升９８％，高見１４﹒３６元。電視廣播其後

股價稍回，收市仍升８５﹒１％，報１３﹒４元，依然是３年多高位，即市成交額達１５億元。

該股暫連升６日，累計升幅２６１﹒１９％。

《ＴＶ 識貨》昨日（７日）首播，該節目首集由陳豪、陳敏之主持，推銷產品包括海味、

食品、化妝品、旅遊套票等。

而ＴＶＢ在淘寶平台持續６小時直播帶貨，直至３月８日零點。根據截至３月８日零點的

ＴＶＢ與淘寶官方數據，全場直播銷售額突破２３５０萬元，累計觀看人數超３２０萬，累計觀

看人次超過４８５萬，最高在線人數超過３萬。ＴＶＢ此次與淘寶達成合作，預計將在今年做至

少４８場直播。

本地網購平台龍頭ＨＫＴＶｍａｌｌ母企香港科技探索（０１１３７）都「唔執輸」，最新

公布４月中旬擴大直播購物頻道「ＨＫＴＶＬｉｖｅ」，首階段試播支援７０條頻道，預計於５

月中正式推出後逐步發展至１００條頻道。公司形容，ＨＫＴＶＬｉｖｅ直播購物頻道直接接觸

逾１５０萬潛在客戶。

香港科技探索午後曾抽升４３％，股價高見７﹒６５元，收市升幅收窄至２７﹒６％，報

６﹒８元，成交５﹒４６億元。

其他媒體股亦逆市造好，邵氏兄弟（００９５３）收市升近３﹒２倍，英皇文化產業

（００４９１）勁升９３﹒２％，橙天嘉禾（０１１３２）大漲２２﹒１％，有線寬頻

（０１０９７）走高１９﹒２％，世界華文媒體（００６８５）升８％，中國國家文化產業

（００７４５）升逾４﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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