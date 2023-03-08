《經濟通通訊社８日專訊》國務院《機構改革方案》內容出爐，共十三項改革，包括組建國

家金融監督管理總局，不再保留銀保監，統一負責除證券業之外的金融業監管；中證監擴權，由

國務院直屬事業單位調整為直屬機構，並將發改委企業債的審批權攬入麾下；人民銀行則在機構

及職能上雙重「瘦身」，將撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級支行；人行對金融集團

的日常監管職責、金融消費者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。外界解讀，機構改革後中

國將更多權力集中在中央政府手上。

金融股今早全面跌，保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）下跌１﹒７％，中國人保

（滬：６０１３１９）下跌１﹒３％，中國平安（滬：６０１３１８）軟１﹒２％，新華保險

（滬：６０１３３６）下跌０﹒６％。

四大行方面，建設銀行（滬：６０１９３９）、農業銀行（滬：６０１２８８）跌瀉

０﹒７％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌

０﹒５％；

券商股方面，中國銀河（滬：６０１８８１）瀉１﹒６％，中金公司（滬：６０１９９５）

挫１﹒５％，中信証券（滬：６０００３０）跌０﹒４％，海通證券（滬：６００８３７）下跌

０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒５％，華泰證券（滬：６０１６８８）下滑

０﹒２％。

最終的機構調整需要在兩會後才能得到確認，而外界此前盛傳當局還計劃重啟解散已久的中

共中央金融工作委員會，加強對金融領域的控制。（ｅｙ）

