《經濟通通訊社８日專訊》寧德時代（深：３００７５０）董事長、曾毓群向中國國家主席

習近平匯報了研發新能源汽車動力電池的情況，提到寧德時代在全球動力電池的份額已達３７％

，連續６年全球第一，惟習近平指出，擔心「來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」，要

防止孤軍深入最後卻被人兜了底，要給自己留條後路。寧德時代現價跌１﹒２％，報３９７﹒４

元人民幣。

「大呼隆」為內地用語，指的是聲勢大卻無實效。

習近平罕有針對新能源車電池行業發表公開評論，或是建立在電池價格近一年來大幅波動的

基礎上的。去年動力電池價格急劇上漲擠壓車企利潤空間，甚至有國產車企高管呼籲國家監管，

而今年隨著鋰礦擴產項目急增，碳酸鋰價格大幅下跌，加上內地對新能源車的需求明顯放緩，對

電池行業造成了供需兩端承壓的狀況。

其他鋰電池股方面，珈偉新能（深：３００３１７）瀉５％，黑芝麻（深：０００７１６）

跌２﹒９％，中鋼天源（深：００２０５７）跌２﹒４％，鵬輝能源（深：３００４３８）走低

２﹒２％，比亞迪（深：００２５９４）、億緯鋰能（深：３０００１４）跌１％。（ｅｙ）

