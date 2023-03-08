《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海電影股份有限公司

（滬：６０１５９５）公告，擬收購上影元（上海）文化科技發展有限公司５１％股權，通過上

影元文化在ＩＰ及相關衍生領域的業務拓展，提升上影股份在影視產業鏈上的整體競爭力。

上影元文化由上影集團與上海美術電影制片廠有限公司共同出資成立，獨家運營眾多動畫

ＩＰ及真人影視版權，包括開年爆火的《中國奇譚》，及《大鬧天宮》、《葫蘆兄弟》、《黑貓

警長》、《天書奇譚》等經典動畫作品，也有《女籃五號》、《城南舊事》、《芙蓉鎮》等經典

影視作品。公司業務板塊涵蓋ＩＰ開發與運營的全鏈路，包含ＩＰ孵化與管理、授權與經營、整

合營銷、商品新零售及沉浸式娛樂體驗等。上影元文化的設立，有效打通了上影旗下的各類ＩＰ

資源，擴大上影文創品牌矩陣優勢，打造產業鏈閉環，促進產業升級，形成鏈條化、體系化競爭

優勢。

上影股份入股上影元文化後，將加速對大ＩＰ開發的探索升級。上影旗下豐富的ＩＰ資源將

通過上影元文化平台得到充分的調動，作為生產要素在上影集團內部和上下游生態間有序流通，

並通過傳統院線、影院終端渠道等開拓新市場，轉化新動能。上影股份還將通過線上線下的有機

結合，著重挖掘上影ＩＰ價值，拓展ＩＰ跨界合作新模式。

