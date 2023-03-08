《經濟通通訊社８日專訊》在昨日舉行的十四屆全國人大一次會議上，《國務院機構改革方

案》提請審議。《方案》的具體內容包括：重新組建科學技術部；組建國家金融監督管理總局；

深化地方金融監管體制改革；中國證券監督管理委員會調整為國務院直屬機構；統籌推進中國人

民銀行分支機構改革；完善國有金融資本管理體制；加強金融管理部門工作人員統一規範管理；

組建國家數據局等。



＊發改委企業債審批權歸入中證監＊



華創證券發布研究報告指出，本次國務院機構改革主要聚焦金融和科技改革。在加強金融監

管方面，本次改革將中證監從國務院直屬事業單位提升為國務院直屬機構，並劃入發改委的企業

債券發行審核職責；在銀保監會基礎上組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金

融業監管；此外深化地方金融監管體制改革，建立以中央金融管理部門地方派出機構為主的地方

金融監管體制；完善國有金融資本管理體制。整體來看，本次機構改革加強了金融領域的中央統

一管理以及監管力度，防範化解金融風險依然是未來政策的重要主題。

在科技改革方面，本次機構改革方案重組優化了科學技術部，分散部分職能的同時，加強了

推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理等職能；組建國家數據局，由發改委管理，統

籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。關注去年９月深改委審議通過的《關於健

全社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制的意見》後續出台，數字經濟發展或

將進一步提速。（ｌｃ）

