《經濟通通訊社８日專訊》在昨日舉行的十四屆全國人大一次會議上，《國務院機構改革方

案》提請審議。《方案》提到要重新組建科學技術部，組建國家數據局等。

平安證券發布的研報指，上述兩個機構的重組和設立，一方面可以解決國內數字中國或者數

字經濟建設的能力問題，另一方面也為數字中國建設提供了機制體制保障。

科技部的重新組建，預計將推動關鍵技術研發和成果轉化，通過「產學研用資政」的全面協

同突破，基礎理論、基礎技術、基礎工藝、基礎元器件以及重大裝備才有希望打破「封鎖」，降

低供應鏈安全風險。科技部新職能的明確，對半導體設備、半導體材料、關鍵元器件，以及操作

系統、數據庫、中間件、工業軟件等領域的國產化將形成長期利好。

國家數據局的設立，將推動數據資源相關制度的加快確立和落地，更快實現數字賦能經濟社

會發展。產業數字化有望實現更高質量發展，自立自強的產業化體系將建立；數字技術和實體經

濟深度融合將加速，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，數字技術創新

應用有希望提速。（ｌｃ）

