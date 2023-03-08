《經濟通通訊社記者吳迪８日北京專電》內蒙古阿拉善左旗一露天煤礦再２月２２日發生了

大面積坍塌事故，早前公告導致至少６人死亡、６人受傷和４７人失聯以來，事故最終的傷亡人

數至今未公告。７日下午，在第十四屆全國人民代表大會第一次會議結束的「部長通道」上，應

急管理部部長王祥喜談到事故，透露事故造成了５３名工人失聯或死亡，他形容，「教訓十分深

刻」。

王祥喜表示，當局歷來重視安全生產工作，十八大以來，安全生產的形勢不斷好轉，如前

１０年重特大事故一年要發生６０起以上，近５年每年大概平均１５起左右，去年降到了歷史最

低。不過也要清醒得看到，安全生產的形勢依然嚴峻複雜，國內高危行業企業數量眾多，安全基

礎還很薄弱，如化工產業產值佔世界的４０％；煤礦現在還有４４００多座，去年產煤４５億多

噸，創歷史新高，還有大量的非煤礦山、尾礦庫；城市的燃氣管網超過１００萬公里等。

他表示，安全生產形勢今年以來也不容樂觀，並提到阿拉善露天煤礦的坍塌事故，造成了

５３名工人失聯或死亡，稱「我們感到也十分痛心，教訓十分深刻」。他表示，今年繼續抓好重

點行業領域的重大隱患排查專項整治，建立責任清單，建立數據庫，限期整改，閉環管理，守住

不發生重特大事故的底線。

