《經濟通通訊社８日專訊》國家主席習近平在全國兩會召開期間與參加政協會議的代表會面

，寧德時代（深：３００７５０）董事長、工商聯副主席曾毓群向習近平匯報了研發新能源汽車

動力電池的情況，提到寧德時代在全球動力電池的份額已達３７％，連續６年全球第一。習近平

對此以「亦喜亦憂」回應。



＊習近平：憂的是就怕來個大呼隆＊



據《新華社》７日報道，習近平指出：「喜的是我們這一行業走到了世界前頭；憂的是就怕

來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散。」習近平提到，參與國際競爭，還要搞好統籌規劃

，「市場有多大？風險在哪裏？要防止一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底。要看到國

際競爭異常激烈，國際鬥爭風雲變幻。在人家對我們零和博弈情況下，還要給自己留條後路。」

曾毓群在講到戰略性礦產資源的對外依存度時，建議應加強上游礦產資源保障，習近平也對

此表示贊同，他回覆道：「你們產業發展要穩慎，我們制定產業政策也要穩慎。你講到上游礦產

，人家對我們『卡脖子』有些恰恰就是從上游開始的。發展海外礦產資源，也要有準確預期。既

要抓住機遇，也要統籌好發展和安全。」



＊寧德時代近年海內外積極拓展版圖＊



外媒直言，習近平這番針對電動車電池行業的公開評論相當罕見。大呼隆為中國用語，指的

是聲勢大卻無實效。

據《路透》報道，寧德時代最近積極拓展版圖，除了向中國汽車製造商提供折扣，以打擊中

航鋰電（深：００２０１３）或億緯鋰能（深：３０００１４）等較小的中國競爭對手之外，也

在今年２月中與美國汽車品牌福特達成協議在美國密歇根州投資３５億美元建造一座電動汽車電

池廠，由寧德時代為其生產提供技術與服務支持。

今年１月，寧德時代位於德國安施塔特的首家海外工廠則已正式進入量產階段，另一間位於

匈牙利、規模更大的工廠也正在建造中。包括寶馬、奔馳和大眾在內的多家歐洲老牌車企都將使

用寧德時代德國工廠的產品。這些車企也計劃自己生產電池，但是其進度遠遠落後於寧德時代的

布局。（ｊｔ）

