《經濟通通訊社８日專訊》乘聯會數據顯示，２月新能源乘用車零售銷量達到４３﹒９萬輛

，同比增長６１％，環比增長３２﹒８％。今年前２個月，新能源乘用車零售銷量達到７７萬輛

，同比增長２２﹒８％。

２月新能源車廠商批發滲透率３０﹒６％，較２０２２年２月２１﹒６％的滲透率提升９個

百分點。

２月新能源乘用車企中，批發銷量突破萬輛的企業回升到１０家。比亞迪汽車１９１６６４

輛、特斯拉中國７４４０２輛、廣汽埃安３００８６輛、上汽乘用車２３２８９輛、吉利汽車

２３２８３輛、長安汽車１９﹒３８２輛、理想汽車１６６２０輛、蔚來汽車１２１５７輛、上

汽通用五菱１０９８２輛、哪汽車１００７３輛。



＊乘聯會：近期購車補貼或將對中部省份銷量形成虹吸效應＊



乘聯會表示，３月份湖北省推出限時一個月，企業＋政府空前優惠的購車補貼政策，展現了

汽車大省對穩定、促進汽車消費的政策決心。目前看，到店、下訂人群規模向好，短期內或將對

中部省份銷量結構形成虹吸效應。

央企東風集團（００４８９）早前以湖北省購車補貼的名義，以超低優惠價促銷旗下東風本

田、東風日產、東風雪鐵龍、東風標致、東風風神等車型。（ｊｔ）

