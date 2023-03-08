《經濟通通訊社８日專訊》美聯儲官員鷹派言論震撼市場，同時中國擬對現行金融監管機構

進行大改革，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒４％，報３２７１﹒８８點

，深綜指低開０﹒３％，軟件股造好，石油、有色股走低。

國務院《機構改革方案》內容出爐，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監；中

國證券監督管理委員會由國務院直屬事業單位調整為國務院直屬機構；調整中國人民銀行大區分

行體制，按照行政區設立分支機構；重新組建科學技術部；組建國家數據局，將接手網信辦、發

改委部分職能；方案又指將按５％的比例精簡中央國家機關人員編制。外界解讀，機構改革後中

國將更多權力集中在中央政府手上。

美國加息進程仍未走完，預期終極利率回升，人民幣貶值壓力重現，中國外匯交易中心人民

幣兌一美元中間價今報６﹒９５２５，較上個交易日跌３６９點子，兩連貶，創２月２７日以來

逾一周新低。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦大幅低開４８２點子，報６﹒９７５０

，創２０２２年１２月２９日以來逾２個月新低，逼近７關口。

據外媒引述知情人士說，美國最快將於本周取消針對來自中國旅客的新冠病毒檢測要求，因

有證據表明中國的病例、住院和死亡人數正在下降。

新能源車是中國力爭「彎道超車」的戰略產業之一，寧德時代（深：３００７５０）董事長

、工商聯副主席曾毓群向中國國家主席習近平匯報研發新能源汽車動力電池的情況，惟習近平表

示，擔憂市場對新能源汽車行業一哄而起之後一哄而散，要給自己留條後路，習近平又提及外國

對中國從「上游」開始「卡脖子」，呼籲發展海外礦產資源既要抓住機遇，也要統籌好發展和安

全。

人民銀行公布，今日進行４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

１０７０億元購到期，當日實現淨回籠１０３０億元，本周連續三日收水９１００億元。

（ｅｙ）

