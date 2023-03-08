《經濟通通訊社８日專訊》美聯儲官員鷹派言論震撼市場，同時中國擬對現行金融監管機構

進行大改革，滬深股市今早低開，隨著金融股領跌，滬綜指半日跌幅擴大至０﹒４８％，報

３２６９﹒３３點，深成指跌０﹒３９％，創業板指跌０﹒４４％。兩市半日成交４４４７億元

（人民幣．下同），較上一交易日同時段減少１８﹒８％。

國務院《機構改革方案》內容出爐，共十三項改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再

保留銀保監，統一負責除證券業之外的金融業監管；中證監擴權，由國務院直屬事業單位調整為

直屬機構，並將發改委企業債的審批權攬入麾下；人民銀行則在機構及職能上雙重「瘦身」，將

撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級支行；人行對金融集團的日常監管職責、金融消費

者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。外界解讀，機構改革後中國將更多權力集中在中央政

府手上。

美國加息進程仍未走完，預期終極利率回升，人民幣貶值壓力重現，人民幣兌一美元中間價

今報６﹒９５２５，較上個交易日跌３６９點子，兩連貶，創２月２７日以來逾一周新低。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦大幅低開４８２點子，報６﹒９７５０，創２０２２年

１２月２９日以來逾２個月新低，逼近７關口。

人民銀行公布，今日進行４０億元７天期逆回購，公開市場今日有１０７０億元購到期，當

日實現淨回籠１０３０億元，本周連續三日收水９１００億元。



＊一行兩會變身，金融股顛簸＊



國務院改革一行兩會，金融股今早全面跌。保險股方面，中國平安（滬：６０１３１８）、

中國人壽（滬：６０１６２８）下跌１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）下跌１﹒５％，

新華保險（滬：６０１３３６）下跌０﹒９％。四大行方面，建設銀行（滬：６０１９３９）跌

０﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）、農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒７％，中國

銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒６％。

彭博經濟研究發布解讀指，在金融監管方面，機構改革方案的重點是增強中央監管的權力和

效率。新組建的國家金融監督管理總局將承接銀保監的職責，新機構還將從人民銀行接手對金融

控股公司等金融集團的日常監管，從而統一負責除證券業之外的金融業監管。至於人民銀行將重

點關注貨幣政策和宏觀金融穩定，而中證監作為證券業監督管理機構的角色保持不變。



＊電池股下跌，領導人提建議＊



寧德時代（深：３００７５０）董事長、曾毓群向國家主席習近平匯報了研發新能源汽車動

力電池的情況，提到寧德時代在全球動力電池的份額已達３７％，連續６年全球第一，惟習近平

指出，擔心「來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」，要防止孤軍深入最後卻被人兜了底

，要給自己留條後路。寧德時代價跌１﹒３％，報３９６﹒８２元。

其他鋰電池股方面，珈偉新能（深：３００３１７）瀉４﹒１％，鵬輝能源

（深：３００４３８）走低３﹒１％，黑芝麻（深：０００７１６）跌２﹒９％，中鋼天源

（深：００２０５７）跌２﹒１％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒４％。（ｅｙ）

