《經濟通通訊社８日專訊》兩會期間Ａ股錄得三連跌。在美聯儲鷹聲當道的大環境，加上國

務院監管機構實行大改革，金融股帶頭下跌，滬綜指半日維持０﹒５％跌幅，但尾盤科技股升幅

擴大護盤，滬綜指全日跌０﹒０６％，報３２８３﹒２５點，深成指跌０﹒０９％，創業板指軟

０﹒２６％。

值得留意的是，兩會期間成交快速收窄，兩市成交７１８５億元（人民幣．下同），為１月

１９日以來新低，按日大跌２３％，陸股通淨流出超過１０億元。

國務院《機構改革方案》內容出爐，共十三項改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再

保留銀保監，統一負責除證券業之外的金融業監管；中證監擴權，由國務院直屬事業單位調整為

直屬機構，並將發改委企業債的審批權攬入麾下；人民銀行則在機構及職能上雙重「瘦身」，將

撤銷大區分行、恢復設立省級分行、取消縣級支行；人行對金融集團的日常監管職責、金融消費

者保護職責將劃入國家金融監督管理總局。外界解讀，機構改革後中國將更多權力集中在中央政

府手上。

美國加息進程仍未走完，預期終極利率回升，人民幣貶值壓力重現，人民幣兌一美元中間價

今報６﹒９５２５，較上個交易日跌３６９點子，兩連貶，創２月２７日以來逾一周新低。人民

幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦大幅低開４８２點子，報６﹒９７５０，創２０２２年

１２月２９日以來逾２個月新低，逼近７關口。



＊金融股跌後回穩，一行兩會大改革＊



成立５年的銀保監取消，由國家金融監督管理總局取而代之，改革後金管總局集合不同部門

職能，強調穿透式監管，將各類金融活動納入監管當中。金融股今早全面跌，午後有所回穩。保

險股方面，中國平安（滬：６０１３１８）跌１﹒４％，中國人保（滬：６０１３１９）下跌

１﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）軟１﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）下跌

０﹒６％。四大行走勢個別，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％農業銀行

（滬：６０１２８８）升０﹒３％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％，建設銀行

（滬：６０１９３９）無升跌。

彭博經濟研究解讀指，在金融監管方面，機構改革方案的重點是增強中央監管的權力和效率

。新組建的國家金融監督管理總局將承接銀保監的職責，新機構還將從人民銀行接手對金融控股

公司等金融集團的日常監管，從而統一負責除證券業之外的金融業監管。至於人民銀行將重點關

注貨幣政策和宏觀金融穩定，而中證監作為證券業監督管理機構的角色保持不變。



＊三大電信商全日最強＊



數字經濟發展上升為國家戰略之際，國務院提出要重組科技部、組建「國家數據局」。三大

電信商尾盤拉漲穩市，中國電信（滬：６０１７２８）升４﹒７％，Ａ股聯通

（滬：６０００５０）升３﹒２％，中國移動（滬：６００９４１）升２﹒５％。

同樣拉漲的還有軟件股，光云科技（滬：６８８３６５）飆１４﹒９％，迪普科技

（深：３００７６８）升１４﹒２％，杰創智能（深：３０１２４８）升１３﹒７％，霍萊沃

（滬：６８８６８２）升１３﹒５％，凌志軟件（滬：６８８５８８）漲１２﹒５％，永信至誠

（滬：６８８２４４）升１１﹒８％，澤宇智能（深：３０１１７９）升１１﹒１％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０３４﹒１１ －０﹒３６

上證綜合指數 ３２８３﹒２５ －０﹒０６ ３１２８﹒２２

深證綜合指數 ２１１４﹒９１ ＋０﹒２９ ４０５６﹒７２

上證Ｂ股指數 ２９６﹒６１ ＋０﹒５３ ０﹒８９

深證Ｂ股指數 １２１２﹒３８ －０﹒６８ ０﹒７６

上證１８０指數 ８５５９﹒０８ －０﹒３６

上證３８０指數 ５９９０﹒９７ ＋０﹒０６

深證成份指數 １１５９８﹒２９ －０﹒０９

中小創新指數 ２４８４﹒９８ ＋０﹒９９

深圳創業板指數 ２３７７﹒５８ －０﹒２６

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