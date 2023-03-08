《經濟通通訊社８日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒７１％，報８５２８﹒８７點，上證

３８０指數半日跌０﹒２４％，報５９７２﹒７點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒２８億元，賣盤超買盤，

淨流出７﹒２８億元。

國務院機構改革方案推動數據和科技發展的舉措，提出組建國家數據局，負責協調推進數據

基礎制度建設，數據資源整合共享和開發，推進數字中國、經濟和社會規劃等工作，數據局將由

發改委管理。數據中心概念股活躍，新炬網絡（滬：６０５３９８）３連板，佳力圖

（滬：６０３９１２）一字漲停，佳華科技（滬：６８８０５１）飆升近１１％，數據港

（滬：６０３８８１）升６﹒５％。

美國聯儲局會主席鮑爾表示準備在必要時加快升息腳步，美元和美債殖利率應聲走高，原油

創下１月初來最大跌幅，跌破技術支撐線，銅價創一周多來最大跌幅，黃金跌至一周低位。有色

板塊今早跌幅居前，紫金礦業（滬：６０１８９９）挫３﹒２％，中金黃金

（滬：６００４８９）急跌２﹒２％。

國務院機構改革，包括組建國家金融監督管理總局，不再保留銀保監，統一負責除證券業之

外的金融業監管等。金融股今早全面跌，保險股方面，中國人壽（滬：６０１６２８）下跌

１﹒７％，中國人保（滬：６０１３１９）下跌１﹒５％，中國平安（滬：６０１３１８）軟

１﹒７％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

