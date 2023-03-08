《經濟通通訊社８日專訊》深證成指半日跌０﹒３９％，報１１５６３﹒５８點，深證中小

創新指數半日升０﹒３９％，報２４７０﹒１８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１７﹒２８億元，用２﹒７２億

元或０﹒５％。

多國陸續取消對中國入境旅客的限制措施。南韓衛生部門表示，從周六（１１日）開始，將

不再要求來自中國的旅客進行出發前的新冠病毒檢測。美國擬取消中國入境旅客的新冠檢測要求

。旅遊股集體造好，嶺南控股（深：０００５２４）漲２﹒５％，峨眉山Ａ

（深：０００８８８）揚０﹒３％。

國家發展改革委經濟運行調節局３月３日至４日赴寧夏回族自治區召開大型風電光伏基地建

設現場會，現場觀摩典型項目，交流推廣經驗做法。光伏、風電股逆市造好中旗新材

（深：００１２１２）漲停，銘普光磁（深：００２９０２）飆７﹒９％，奧維通信

（深：００２２３１）升６﹒１％。

寧德時代（深：３００７５０）董事長、曾毓群向國家主席習近平匯報了研發新能源汽車動

力電池的情況，提到寧德時代在全球動力電池的份額已達３７％，連續６年全球第一，惟習近平

指出，擔心「來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」。寧德時代跌１﹒３％。其他鋰電池

股齊跌，珈偉新能（深：３００３１７）跌４﹒１％，黑芝麻（深：０００７１６）跌２﹒９％

，中鋼天源（深：００２０５７）跌２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

