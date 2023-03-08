《經濟通通訊社８日專訊》深證成指今日收跌０﹒０９％，報１１５９８﹒２９點，深證中

小創新指數收升近１％，報２４８４﹒９８點。

６Ｇ概念股今日高漲，中興通訊（深：００００６３）升０﹒８％，信維通信

（深：３００１３６）飆近８％，航天發展（深：０００５４７）升５﹒８％，光迅科技

（深：００２２８１）升３﹒５％，盛路通信（深：００２４４６）升６﹒１％，電連技術

（深：３００６７９）升１﹒２％，奧士康（深：００２９１３）升逾７％，國脈科技

（深：００２０９３）升０﹒８％。

多國陸續取消對中國入境旅客的限制措施。南韓衛生部門表示，從周六（１１日）開始，將

不再要求來自中國的旅客進行出發前的新冠病毒檢測。美國擬取消中國入境旅客的新冠檢測要求

。旅遊股集體造好，嶺南控股（深：０００５２４）漲２﹒６％，峨眉山Ａ

（深：０００８８８）揚逾１％。

國家發展改革委經濟運行調節局３月３日至４日赴寧夏回族自治區召開大型風電光伏基地建

設現場會，現場觀摩典型項目，交流推廣經驗做法。光伏、風電股逆市造好，中旗新材

（深：００１２１２）漲停，銘普光磁（深：００２９０２）飆７﹒６％，奧維通信

（深：００２２３１）升６﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

