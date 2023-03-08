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AH股新聞

08/03/2023 15:08

《深股通》深股通額度全日用逾１２億元，外資連續兩日流出

　　《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５０７﹒９８億元，用１２﹒０２億元或２﹒３％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１０﹒１４億元，連續兩日淨流出。
（ｊｔ）

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