《經濟通通訊社８日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘５０７﹒９８億元，用１２﹒０２億元或２﹒３％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出１０﹒１４億元，連續兩日淨流出。

（ｊｔ）

