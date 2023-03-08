《經濟通通訊社８日專訊》上海電影（滬：６０１５９５）公告，擬收購上影元（上海）文

化科技發展有限公司５１％股權，通過上影元文化在ＩＰ及相關衍生領域的業務拓展，提升上海

電影在影視產業鏈上的整體競爭力。

上影元文化由上影集團與上海美術電影制片廠有限公司共同出資成立，獨家運營眾多動畫

ＩＰ及真人影視版權，其中包括《中國奇譚》原創動畫ＩＰ。

受消息刺激，上海電影一度觸及漲停價１１﹒５１元人民幣，目前升幅收窄至近９％，報

１１﹒４元人民幣。（ｊｔ）

