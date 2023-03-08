《經濟通通訊社８日專訊》斯里蘭卡債務問題燃眉之急獲解救，中國成為最後一個確認參與
的債權國後，據報國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）計劃將於３月２０日就對斯里蘭卡的２９億美元
救助作
出決定，ＩＭＦ工作人員和斯里蘭卡去年９月達成了為期四年的協議，執董會通常會支持工作人
員磋商的貸款安排。ＩＭＦ和斯里蘭卡總統均表示，這筆貸款獲批後，還將促進來自其他債權人
的融資，包括世界銀行和亞洲開發銀行。
有關報道發布後，斯里蘭卡盧比兌美元匯率創下三十多年來最大漲幅，該國股市亦有所上漲
。（ｅｙ）
08/03/2023 10:57
《一帶一路》ＩＭＦ本月考慮向斯里蘭卡發放２９億美元救助貸款
《經濟通通訊社８日專訊》斯里蘭卡債務問題燃眉之急獲解救，中國成為最後一個確認參與
的債權國後，據報國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）計劃將於３月２０日就對斯里蘭卡的２９億美元
救助作
出決定，ＩＭＦ工作人員和斯里蘭卡去年９月達成了為期四年的協議，執董會通常會支持工作人
員磋商的貸款安排。ＩＭＦ和斯里蘭卡總統均表示，這筆貸款獲批後，還將促進來自其他債權人
的融資，包括世界銀行和亞洲開發銀行。
有關報道發布後，斯里蘭卡盧比兌美元匯率創下三十多年來最大漲幅，該國股市亦有所上漲
。（ｅｙ）
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