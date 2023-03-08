《經濟通通訊社８日專訊》廣州市人民政府日前印發《廣州市建設國際消費中心城市發展規

劃（２０２２－２０２５年）》，其中提到，依托交通口岸樞紐，進一步擴大免稅消費的輻射力

和影響力。擴大白雲國際機場等口岸免稅店經營規模，支持在廣州東站、南沙國際郵輪母港等口

岸開設口岸免稅店。擴大免稅店商品的覆蓋範圍，支持國潮國貨進駐免稅店。發展保稅展銷體驗

消費及境外旅客購物離境退稅服務，培育打造離境退稅示範街區。支持會展業發展，爭取對在廣

州舉辦的國家級展會展期內銷售的合理數量進口展品免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。



＊打造穗港馬產業經濟圈＊



規劃並提出，發展高端體育消費。以香港賽馬會從化馬場為載體，通過「養馬＋訓馬＋賽馬

」馬產業鏈發展，舉辦高端賽馬活動，帶動賽馬旅遊及周邊地區相關消費。充分發揮全國唯一「

無馬疫區」的區域優勢，以及香港賽馬會從化馬場平台優勢，謀劃馬術主題酒店、馬術運動公園

、馬術運動綜合體等設施配套，對標世界標準高質量策劃組織系列馬術賽事和馬術運動，爭取速

度賽馬賽事試點，打造世界級穗港馬產業經濟圈。

規劃又提出，發揮本地龍頭電商企業導向作用，壯大龍頭電商平台。加快傳統電商的升級迭

代，培育新的電商業態，打造一批綜合性本地龍頭電商企業，形成具有全國性影響力的消費服務

平台。充分依托現有批發市場流通優勢和產業基地生產優勢，創新電商模式、打造一批新的電商

聚集區。（ｓｌ）

