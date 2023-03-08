《經濟通通訊社８日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）為審議Ａ股定增預案

的２０２３年第一次臨時股東大會上，萬科總裁祝九勝表示，萬科本輪股權融資不是因為缺錢，

公司此前已經獲得充裕的債券性融資，本次增發的重要考量之一是形成良好的資債結構。同時，

把握行業出現的結構性機會和政策利好窗口期也是重要原因之一。他指出，萬科將把這輪股權融

資所得的資金當做「金種子」，妥善利用。

對Ａ股增發是否會像Ｈ股一樣以較低的價格發行，祝九勝表示，Ａ股的增發有窗口期的原因

，也有對行業利好的原因，「我們會以更慎重的態度在價格、時機上反覆權衡，希望能讓股東滿

意。至於什麼樣的價格，短期大家可能關注價格和攤薄，長期還是看能不能創造價值，如果能創

造價值，內外條件都具備，相信還是能夠得到投資人和股東的理解」。



＊深圳地鐵是否參與增發視乎新規及其自身情況＊



至於第一大股東深圳地鐵為何未參與萬科新一輪Ａ股增發，萬科董事會秘書朱旭稱，根據《

上市公司證券發行註冊管理辦法》規定，只有控股股東或實際控制人、或者通過參與增發能夠成

為公司控股股東或戰略投資者的人士，才可以提前確定為增發對象。深鐵集團為萬科的第一大股

東，但不是萬科的控股股東，因此無法在預案階段明確將其作為萬科本次非公開發行的發行對象

。至於後續深鐵集團會否在競價階段參與此次發行，需由深鐵集團根據中國證監會、香港聯交所

，特別是最近剛剛出台的註冊制新規的要求，結合其自身的情況進行綜合研判。



＊未來三年股東現金分紅不少於當年可分配利潤的３０％＊



朱旭又提到，未來三年的股東回報規劃計劃每年以現金分紅的方式，分配的利潤不少於當年

實現的可分配利潤的３０％。萬科上市以來一直都堅持穩定的現金分紅政策，這次披露的未來三

年的股東現金分紅規劃是底線要求，萬科會爭取把股息分紅像以往一樣維持在３５％左右，為長

期投資者規劃現金流提供一個比較好的預期，即使極端情況下萬科也會守住分紅３０％的底線。

另外，被問及未來公司投資策略會不會更加積極時，萬科管理層表示，隨著股權融資到位，

未來公司會以更加積極態度捕捉投資機會，但會量入為出保持倉位，目前公司在建及未建的土地

面積為１﹒２億平方米，去年結算面積３６００萬平方米，總體來說在手資源能夠滿足未來兩到

三年的發展，投資的強度或投資的節奏可相對從容一點。萬科重視投資質量，仍將堅持投「特別

好」的項目。（ｓｌ）

