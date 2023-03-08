《經濟通通訊社８日專訊》美國白宮國家安全委員會發言人柯比，回應中國外長秦剛７日在

全國兩會記者會上表示，如果美方不踩剎車，繼續沿著錯誤道路狂飆下去，再多的護欄都擋不住

脫軌翻車，中美必然陷入衝突對抗的言論，柯比強調，華盛頓並非尋求衝突，又認為美中關係沒

有變化。

柯比表示，美國的目標是贏得與中國的戰略競爭，並絕對希望保持在這個水平，不尋求衝突

，重申美國尊重一個中國政策，不希望看到台灣現狀發生變化。

他又再次要求中國，不要向俄羅斯提供軍事援助，以支持莫斯科當局與烏克蘭的戰爭。



＊俄羅斯：關注中方所有倡議＊



至於俄羅斯總統府發言人佩斯科夫，在記者會再度談及中方早前提出的烏克蘭危機和平方案

，指像中國這樣強大的國家，不可能不在國際議題上發聲；被問及「中國方案」能否改變俄烏衝

突局勢，佩斯科夫回應說 ，俄方高度關注中國提出的所有提議，中俄高層保持密集和機密的對

話，但他補充說，俄軍的特別軍事行動正在進行，目前還沒有邁向和平的先決條件。

佩斯科夫再度批評美國一手造成烏克蘭危機，指華府不希望戰爭結束，盡一切努力讓戰爭繼

續下去。（ｃａ）

