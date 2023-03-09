《經濟通通訊社９日專訊》自去年１１月喜茶宣布在非一線城市開放加盟店以來，目前已覆
蓋數十個新城市，海外市場也已開放申請。在已開業的加盟店中，單店日銷量最高超３５００杯
，單店日銷售額最高破６萬元人民幣，多個城市加盟店開業至今單店日均銷量達２０００杯。
喜茶事業合伙助手微信小程序上的開放合作區域顯示，目前喜茶已開放了海外市場的事業合
伙人申請，包括日本、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、美國、加拿大、阿聯酋、澳大利亞、印
度尼西亞、菲律賓、英國等國家和地區。（ｌｃ）
09/03/2023 16:09
《中國要聞》喜茶加盟店進入數十個城市，海外市場已開放申請
《經濟通通訊社９日專訊》自去年１１月喜茶宣布在非一線城市開放加盟店以來，目前已覆
蓋數十個新城市，海外市場也已開放申請。在已開業的加盟店中，單店日銷量最高超３５００杯
，單店日銷售額最高破６萬元人民幣，多個城市加盟店開業至今單店日均銷量達２０００杯。
喜茶事業合伙助手微信小程序上的開放合作區域顯示，目前喜茶已開放了海外市場的事業合
伙人申請，包括日本、新加坡、泰國、越南、馬來西亞、美國、加拿大、阿聯酋、澳大利亞、印
度尼西亞、菲律賓、英國等國家和地區。（ｌｃ）
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