《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面

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國家主席習近平８日下午在出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強

調，要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設

新局面。



長風萬里啟新程

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明媚春光中，全國兩會勝利召開。代表委員熱議剛剛落地的全面實行股票發行註冊制改革－－這

一中國資本市場重要的制度變革，與人們對資本市場未來的美好憧憬相互激蕩，成為這個生機勃

發的春天里火熱的風景。



經濟復甦政策送暖，資本市場平穩運行基礎牢

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持續深化資本市場改革，完善多層次資本市場體系，提高直接融資比重??《關於２０２２年國

民經濟和社會發展計劃執行情況與２０２３年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》多處著墨，

進一步釋放出推動資本市場改革發展的清晰信號。





《上海證券報》



努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面

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國家主席習近平８日下午在出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強

調，要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設

新局面。



創業板助力實體經濟高質量發展

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截至３月８日，創業板上市公司共１２４０家，匯聚九大戰略性新興產業，高新技術企業佔比近

九成。借助便捷的融資渠道，創業板公司加大科技創新力度，開闢發展新領域新賽道，成為推動

中國經濟高質量發展的重要創新引擎。



全面激發民營經濟活力

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２０１２年以來，中國民營經濟蓬勃發展。截至２０２２年８月底，民營企業數量從２０１２年

底的１０８５﹒７萬戶增長至４７０１﹒１萬戶，民營企業在企業總量中的佔比也由７９﹒４％

提高到９３﹒３％。





《證券時報》



努力開創一體化國家戰略體系和能力建設新局面

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國家主席習近平８日下午在出席十四屆全國人大一次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強

調，要統一思想認識，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創一體化國家戰略體系和能力建設

新局面。



金融監管機構改革乾坤大，高質量發展啟新程

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新一輪金融監管機構改革終於對外披露了細節。國務院公布的機構改革方案包含１３個方面的重

大部署，其中，僅涉及金融領域的相關改革就有６大項。足見金融領域是此次機構改革的重中之

重。



暢通轉板機制，構築多層次資本市場新生態

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兩會期間，不少代表委員聚焦多層次資本市場發展建言獻策。多位代表委員表示，全面註冊制改

革將在推進市場制度統一的同時，有效推動多層次資本市場體系發展，轉板機制將更加通暢，推

進形成層層遞進的資本市場新生態。（ｌｃ）

